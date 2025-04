Por primera vez, Wanda Nara habló de la salud de L-Gante y fue contundente

wanda nara mauro icardi lam.jpg

“De hecho, hablé con su médico y me ocupé. No me gusta decir lo que hago por los demás, pero siento que soy una persona que siempre está y, a pesar de que hoy el vínculo capaz cambie de título, el aspecto y la responsabilidad emocional o el cariño, va a seguir...Lo sigo cuidando porque soy una persona que no corta en ese sentido. Cuando hablé con el médico, no fue por tema de adicciones, sino por otras cosas que tiene que contar él. Ayudo y sigo ayudando", cerró.

El video de L-Gante que enfureció a Wanda Nara

Si bien ni L-Gante ni Wanda Nara dieron los motivos de su separación y crisis, fue Pochi de Gossipeame, amiga de Wanda la que sorprendió al dar detalles explosivos de la relación.

"El finde deba vueltas un video de Elián hablando con una chica en Pinar de Rocha. Ella siente que este tipo de cosas la exponen y le baja el precio a su imagen. Él siente que ella busca excusas para arrancar y la frase fue: "Que se busque un viejo que culpa tengo de ser atractivo", negando cualquier vinculación con las otras chicas" explicó Pochi sobre la supuesta explicación de L-Gante a Wanda Nara.

Sé que tienen que cumplir con compromisos laborales juntos, agregó asegurando que problablemente sigan las idas y vendias entre Wanda y L-Gante.

Morena Rial se metió en la separación de Wanda y L-Gante

Morena Rial reventó las redes sociales revelando las supuestas razones de la separación de Wanda Nara y L-Gante y habló de un tercero en discordia.

"Ellos discutieron fuerte el día de la pelea con su manager, el problema que tenía Wanda es que Elián está fundido y no se da cuenta que su carrera está abajo por lo que le recrimino que tocara en ese bar por el pancho y la coca", arrancó Morena Rial picante filtrando las supuestas internas de la pareja. "Solo se lo ve manejar el auto de ella, ya ni auto tiene, mejor dicho tiene uno viejo que está siempre roto", siguió.

"Luego la recriminación de L-Gante por el amorío de ella con Ale (Cipolla) mi abogado y un tercero que aparecerá próximamante", anticipó Morena Rial súper filosa.