¡Pool party escandalosa! Filtran el picante llamado de Fede Bal para que no pasen los audios al Polaco

Días después Ángel de Brito pasó el audio completo donde se pueden escuchar más picantes declaraciones de Federico

"¿Vos sabés las mujeres que vienen, Polaco? Yo no sé cómo estás vos con Barby ni nada…”, se escucha diciendo al joven al comienzo del audio. "Mi casa es un bunker… y las chicas que vienen… ay, Polaco. Está anunciado lluvia, pero me chup… un hue… Vamos a estar todos del ort… bailando, chupando, haciendo cositas", continúa Fede.

Ahora, Ángel reveló el llamado que recibió por parte de Fede para que no pasará el mensaje al aire. El hijo de Santiago Bal le habría dicho que evitara transmitirlo ya que podría generar problemas con Telefé, empresa para la cual están trabajando Fede y El Polaco como participantes de Masterchef.

“Yo recibí el llamado de Fede puntualmente. Me llamó y me dijo ‘por favor, no pasen el audio porque el Polaco todavía está en el programa y lo pueden echar’", dijo Ángel aunque finalmente se conoció el mensaje.