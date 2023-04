Pollera tubo fajada y tajo profundo, Sol Pérez mostró su look anti-frío y revivió el calor

►TE PUEDE INTERESAR: Karina La Princesita mostró el brassier en vivo y explotó la pantalla

Dueña de un cuerpo privilegiado, el diseño de falda que eligió marcaba sus curvas a la perfección e incluso dejaba su pierna al descubierto con un tajo profundo que resaltó con botas bucaneras con flecos.

sol perez frio 2.jpg El infernal look que Sol Pérez llevó para hacerle frente al frío.

"Hoy me vestí de frío", escribió Sol divertida sobre su outfit en la postal que tomó en su casa antes de llegar al programa y donde también apareció su novio y futuro marido Guido Mazzoni.

Sol Pérez en pantalones súper ajustados

La morocha decidió prender fuego la tarde y compartió una serie de fotos y selfies llevando unos pantalones blancos súper ajustados que paralizaron el estudio de Cortá por Lozano.

sol perez pantalones blancos 1.jpg Sol Pérez apareció en pantaloncitos blancos y la foto es indescriptible.

Una vez más, Sol Pérez decidió resaltar su figura escultural con un diseño de lo más marcado que combinó con un crop de mangas largas con un llamativo estampado atigrado.

Como siempre, la ganadora de The Challengue no dudó en fotografiarse desde todos los ángulos para dejar a la vista todos los detalles y las imágenes no tardaron en reventar la red.

sol perez pantalones blancos 2.jpg

El tremendo look de Sol Pérez en el final de Gran Hermano

Sol Pérez cerró su ciclo de atuendos explosivos por todo lo alto. La diosa que se transformó en la sensación del debate con sus looks cada vez más impactantes arrasó en la final de Gran Hermano.

Al igual que los ex participantes y panelistas como Analía Franchín, Laura Ubfal, Nancy Pazos, entre otras, Sol Pérez recorrió la alfombra azul especialmente instalada para la ocasión y se robó todas las miradas con su vestido.

sol perez final gran hermano 1.webp Escotazo exuberante y cintura diminuta, el look de Sol Pérez que dinamitó la final de Gran Hermano.

Para la gran final que consolidó a Marcos Gi como ganador de Gran Hermano 2023, la top decidió apostar por un impactante vestido negro diseñado por Verónica de la Canal que acentuaba sus curvas a la perfección.

Con córset súper ajustado, escotazo y largo irregular, Sol Pérez lució como toda una princesa gótica y combinó su modelo con guantes largos como broche de oro culminando así cinco meses de outfits cargados de sensualidad y glamour.

sol perez final gran hermano 2.jpg

Sol Pérez y sus vestidos más atrevidos

Esta semana, la diosa confirmó que es fanática de la tendencia furor del momento: los recortes y cut-outs, llevando dos diseños fuera de serie

sol perez vestido recortes 2.webp Sol Pérez reventó las redes sociales y enloqueció a sus seguidores con un vestido al límite de la censura.

Primero, Sol Pérez reventó el debate de Gran Hermano con un vestido verde estilo sirena lleno de recortes en el abdomen y un tajo en la pierna súper profundo.

Como si no fuera suficiente, la top fue por más y al otro día lució un diseño negro llenó de cut-outs y una abertura extra grande en el abdomen dejando a la vista todos sus abdominales nada de ropa interior.

sol perez mini vestido con recortes.jpg Sol Pérez reventó las redes sociales y enloqueció a sus seguidores con un vestido minúsculo y revelador.

Sol Pérez y una mini al rojo vivo

Sol Pérez se la jugó con una mini-cinturón súper diminuta y ajustada que marcaba su tonificadísimo lomazo centímetro a centímetro. En esta oportunidad, la top optó por un diseño de cuero color uva.

Para lograr un estilo más casual y canchero, la ex chica del clima combinó su mini con un crop top blanco manga larga con transparencias y la ola de reacciones de sus fans provocó un terremoto viral.

sol perez mini cuero 2.jpg

Sol Pérez y sus jeans más explosivos

Sol Pérez decidió elevar la temperatura llevando unos jeans con roturas en las rodillas súper ajustados que marcaban su tonificadísima figura a la perfección.

Como siempre, Sol no dudó en sacarse fotos desde todos los ángulos para mostrar el calce de sus pantalones en detalle y como suele suceder con sus posteos, las fotos se hicieron virales en segundos.

sol perez jeans ajustados 1.jpg

