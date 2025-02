morena rial descargo madre.jpg Polémico video de Morena Rial tras su liberación: "Nadie puede decirme mala madre".

Morena Rial acompañó su mensaje con un video de una madre defendiendo a su hijo víctima de bullying. "Los que me conocen saben la clase de madre que soy", cerró la joven.

La liberación de Morena Rial

El juez Ricardo Costa y el fiscal Patricio Ferrari se pusieron de acuerdo e hicieron efectiva la decisión de otorgarle la excarcelación extraordinaria dándole la libertad a Morena Rial este jueves por la noche.

Morena Rial salió acompañada por policías, subió a una camioneta y a las 23 horas llegó a un departamento de Colegiales donde la estaba esperando Jorge Rial.

A pesar de su distanciamiento Morena Rial y Jorge Rial se reencontraron con un abrazo. Además Morena se reunió con su hermana Rocío Rial y su hijo Amadeo.

Morena Rial con excarcelación extraordinaria

Tras haber sido detenida en la madrugada del 5 de febrero luego de estar involucrada en un robo de Villa Adelina, Morena Rial declaró ante el juez durante dos horas.

De acuerdo a su abogado Fernando Burlando se llegó a una "excarcelación extraordinaria" considerando las circunstancias de Morna Rial que se encuentra en período de lactancia y en una situación psicológica de vulnerabilidad.

El primer descargo de Jorge Rial

Jorge Rial rompió el silencio en su programa radial y además de mostrarse devastado por la detención de Morena Rial el conductor aseguró que dejará todo en manos de la justicia y no pedirá privilegios para su hija.

“Este momento es muy difícil, no se lo deseo a nadie. Además, uno se siente impotente, porque no sos vos, no te está pasando a vos... No quiero que haya privilegios. No los quiero. Obviamente quiero que sea bien tratada, pero digo, no privilegios. No hablaría con nadie para hacer nada especial”, comenzó Rial.

“A ver, si cometió delitos, tiene que pagar por eso. Porque sabía lo que hacía. Entonces tiene que pagar, y ojalá que esto le sirva para aprender. Así como aposté a sus dos embarazos, que son momentos donde pensé que seguramente iba a cambiar, no cambió”.

“Esto es doloroso, es extremo, pero uno dice: ‘bueno, ojalá que con esto aprenda de una vez’. A ver, mi hija tenía y tiene todo para hacer lo que quisiera, para estudiar lo que quisiera, ustedes lo saben, para tener una vida mejor que esta, pero su elección fue otra. Su elección fue esta. No sé por qué. No entiendo por qué. En un momento le hizo click la cabeza y tomó la decisión de estar marginada".

"En estos últimos días hablamos bastante. Y ella me decía: ‘Papá, lo hice porque no tenía otra cosa que hacer’. Cosa que me indignó. Lo último que uno tiene que hacer es cometer un delito. Hay mil cosas para hacer antes. Dejarse ayudar, por ejemplo. Laburar. Hay un montón de cosas previas a cometer un delito. Para mí eso no es excusa y no se la voy a aceptar nunca, a esa excusa”.