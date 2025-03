¡Polémico! Filtran cuánto sale el viaje a Cuba de Jorge Rial: "Solo la cena 1250 euros"

“La noche de bienvenida al festival sale 500 euros, la visita a las plantaciones, que es individual y podés elegir no hacerla, donde Jorge se tomó una foto, 150 euros, el seminario internacional 450, la noche intermedia 700, la visita a la fábrica 100 y la cena de gala 1250 euros. Además tenés una subasta que para entrar debés pagar 100 euros”, reveló Angie Balbiani.

Qué hizo Jorge Rial cuando vio las fotos de Morena Rial de fiesta

Juan Etchegoyen reveló cómo habría reaccionado Jorge Rial luego de ver a su hija saliendo con Alejandro Cipolla. "Yo te puedo asegurar que a él, estas imágenes, lo enojaron bastante. Y todo lo que se generó también”, comenzó diciendo

“Por otro lado, esta semana, con la visita de Morena al programa de televisión de Carmen Barbieri también lo habría enojado”, agregó. Y cerró, contundente: “Son dos cosas que, me contaban, lo habrían enojado, pero muchísimo. Además, está de vacaciones”.

Morena Rial se defendió por ir a bailar y explotó contra todos

La joven fue acompañada por una amiga y su abogado Alejandro Cipolla disfrutando de la noche hasta las 5 de la mañana, y subiendo fotos de su salida en su cuenta de instagram. Tras todos los reclamos y críticas por su accionar, Morena Rial reposteó un mensaje de su abogado y agregó un picante descargo apuntando contra L-Gante.

morena rial de fiesta.webp

"De no creer las críticas contra More Rial. Está con un proceso en trámite, esta cuestión no limita que ella pueda tener momentos de dispersión. La alevosía es tremenda, a More se la crucifica, pero a otros famosos en peor posición se le festeja. ¿La vara cómo se mide?", opinó Alejandro Cipolla, ex abogado de L-Gante.

A lo que Morena sumó. "¿Por qué no van a joder a L-Gante? Ahí manga de chupa medias están desesperados y le festejan todo, luego que fue condenado a tres años de prisión. Ahora no puedo salir dos horas, luego de más de tres semanas sin salir de mi casa. ¡No se entiende la alevosía del periodismo!".