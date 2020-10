¡Polémica! Jesica Cirio reveló que su hija de tres años ya tiene personal trainer

View this post on Instagram

¡Ya salió! Esta semana en #RevistaGente Jesica Cirio: “Aprendí que la perfección no existe; la clave está en cómo nos sentimos y pensamos”. Eliminó la palabra “dieta” y se planteó una “alimentación consciente”. Habla de cómo educa a su hija: “Chloe (3) tiene su profe de ejercicios y aprende a comer mientras cocinamos juntas”. De su mirada crítica sobre los famosos que postean sus entrenamientos “sólo para sumar seguidores”. Y sobre los haters que apuntan a su exposición: “Disfruto de la sensualidad; eso también me empodera como mujer”. @jesicacirio