¡Escándalo familiar! Morena Rial destrozó a Romina Pereiro: "Es peor que la Kampfer"

"Mi papá cambió mucho desde que empezó a salir con Romina. Dice que su prioridad somos Rocío, Fran y yo, y siempre la pone a ella y a sus hijas antes que a nosotras, que bien o mal siempre lo bancamos en todo. No es lindo recibir rechazo de tu propia familia y mucho menos que gente tenga dos caras, porque para las redes es una y para la vida otra", arrancó More en diálogo con Ciudad.

"Me cansé de que Romina sea falsa, porque ella no tendría que haber respondido si es una mina viva que no quiere problemas", enfatizó. La hija de Rial se refirió a declaraciones que Pereiro le dio al mismo sitio, en las cuales sostuvo: "No tengo ni tuve ningún problema con ella. Al contrario. Compartimos cosas lindas de crianza ahora que nació Fran". More también opinó que la nutricionista "está con él por plata" así puede mantener a sus dos hijas.

"Mi papá vendría a ser un pollerudo. Con todas las minas hace lo mismo. Pero para mí Romina es la peor de todas. Veremos si el tiempo me da la razón a mí", sentenció, afirmando que "ella no quiere Fran aunque se haga la que lo quiere".