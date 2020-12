Picante respuesta de Claribel Medina al rugbier Santiago Socino: "Mañana puede ser la muerte"

Lejos de quedarse callada, la actual participante de Cantando 2020 salió a responderle. "Tenedor libre de misoginia", rotuló Claribel la imagen que subió a Instagram, junto a una recopilación de tweets de Socino. Y se expresó, dolida e indignada: "Leo esto y aún no puedo entender este odio, esta violencia, este espanto, lamentablemente. Hoy soy la cara visible del ataque y otros, otras, ‘otres’, que no sabemos. Inaceptable. Odio. Haters. Violencia. Violence. Amenazas. Threats. Racismo. Horror. Vergüenza. Sociedad. Duele leer estos innecesarios tweets, que si bien fueron escrito en 2011, 2012 y 2013, es para prestar atención a este tipo de ataques miserables. Lamentable. Xenofobia.

Alzando su voz para ponerle un freno a la violencia, Claribel Medina continuó: "No puedo hacer la vista larga, no porque me duela, sino porque es sencillamente inaceptable. Somos una sociedad tratando de ser mejores habitantes en este mundo. Hoy es esto, mañana puede ser la muerte causada por esta locura. Esto es incitación a la violencia. Su cuenta es @santeango y sus opiniones contra paraguayos, bolivianos, negros, trabajadoras domésticas son nefastas y repudiables. Discriminación".