La advertencia de Rocío Oliva a las hijas de Maradona: "Lo voy a visitar siempre"

"Me mandaron a hacer la fila como a todos. Nadie se está haciendo cargo, no tengo idea por qué hacen esto. No jodo a nadie. Quiero saludar, despedir a mi ex e irme a mi casa", había dicho en ese momento Rocío llorando ante los periodistas que hacían guardia.

De todas maneras, advirtió que próximamente “irá al cementerio para poder despedirse porque necesita hacerlo”. “Lo voy a ir a visitar siempre aunque pasen los años”, afirmó con tristeza.

Sobre los últimos días de Diego y el rumor que indica que ella se negó a visitarlo el día de su cumpleaños, a pesar del pedido de Maradona por su presencia, Rocío afirmó que: "Desde el momento en que me separé, no lo pude ver más. Yo no me negué nunca a verlo; por eso el día en que lo internaron la llamé a Claudia (Villafañe) y me puse a disposición".

"Nunca me llegó una invitación. Yo hubiera ido, el llamado a Claudia fue para eso. Siempre estuve a disposición de Diego. No sé quién me cerró la puerta para verlo", aseguró.

"He saltado rejas para ver a Diego y hay cosas que me les guardo para mí y él las sabía. Yo hacía todo por Diego pero en un country no podés hacer mucho", dijo.

Pidió una compensación económica por ser pareja de Diego por seis años

Durante la entrevista, respecto de su situación judicial fue escueta y aseguró que hace mucho que no habla con su abogado.

Rocío Oliva había hecho una presentación judicial por una compensación económica por todos los años que compartió con Diego Maradona.

"Es inevitable la batalla que habrá entre sus familiares. En mi caso yo en su momento solicité una compensación económica, pero no sé en que quedó ese proceso porque hace mucho que no hablo con mi abogado", advirtió.