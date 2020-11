Escándalo con la madre de Rocío Oliva en la puerta del velorio: gritos y reclamos

https://media.lmneuquen.com/p/96909e5eafdf68bc5332475361572464/adjuntos/195/imagenes/005/552/0005552479/rocio-oliva-1jpg.jpg

"Todo el mundo pasa, menos yo. Me duele que no me dejen entrar", expresó, angustiada, la joven panelista. "No me dejan entrar también le hacen daño a Diego. Soy su última mujer, nadie lo entiende", manifestó Oliva, en diálogo con TN.

"Me dicen que venga a las 6 de la mañana con toda la gente, con el público general. Claudia dice que no tiene nada que ver, nadie se hace cargo. Una vergüenza. No sé por qué están haciendo esto, yo no jodo a nadie", reclamó la joven desde las inmediaciones de la Casa Rosada, donde miles de fanáticos se preparan para dar comienzo a la ceremonia pública.

"Diego fue mi ex, lo quiero saludar y me quiero despedir", agregó Oliva, quien horas antes ya había manifestado en el programa Polémica en el Bar su necesidad e intención de concurrir a la ceremonia íntima.

Pero también habló su mamá, quien la acompañó hasta el velorio del Diez y pidió a los gritos que la dejaran entrar a despedirse de su ex pareja.

En Nosotros a la Mañana mostraron un video con el momento en el que Rocío expresó su angustia en la puerta de la rosada y dierpn detalles sobre la intervención de su madre.

“Me quiero sumar a esto que están diciendo. En un momento, en la imagen que ustedes pasan escuchan a un camarógrafo que le decía a un hincha que estaba por ahí ‘No la toques’. Atrás mío yo escucho a una mujer, porque estaba llegando la gente que iba para la plaza”, empezó relatando Mariel Di Lenarda.

Y agregó: “Entonces escucho a una mujer que dice ‘Pensar que la llamaba hasta último momento, él la quería ver, ¿cómo puede ser que no se pueda despedir?’. Yo me doy vuelta imaginate que era de noche, y le digo ‘Claro, él la llamaba’, pensando que era una hincha más. Y la miro de nuevo y le digo ‘Perdón, pero usted vino con Rocío’. Y me dijo ‘Sí, soy la mamá’”.