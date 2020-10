En PH Podemos Hablar hay un segmento en el cual los invitados se hacen preguntas entre sí y fue entonces cuando el ex juez de la Nación, siempre relacionado con el kirchnerismo, le dijo a la periodista que había cambiado de vestimenta y de pensamiento político. "Te conocí en C5N, venías a verme al juzgado ¿Querés que te recuerde en qué causas me venías a ver? Contales vos en qué causas me venías a ver. Mi pregunta puntual es por qué cambiaste de vestimenta", lanzó Oyarbide.

A la columnista de Living in América no le gustó nada el comentario y saltó a responderle con mucha firmeza: “Yo no me cambié de vestimenta. A mi me echaron de C5N por presiones de la Casa Rosada”.

“Yo intento trabajar como periodista y de ese modo tomar la distancia con el poder. Fui a todos lados. A ver a Néstor y Cristina Kirchner. A Macri. A todos los jueces federales por todas las causas. Yo trabajo, no cambié en nada”, agregó.

Débora Plager y Norberto Oyarbide frente a frente - PH Podemos Hablar 2020

“Hoy y siempre trato de tener una posición crítica del poder y en América me dan la libertad de hacerlo siempre. El overol que uso es el que tanto amo, que es el del periodismo. No cambié de vestimenta, estoy muy segura”, agregó Plager.

"Usted fue quien sobreseyó, no fue el único magistrado, al matrimonio Kirchner en la causa por enriquecimiento ilícito. Años más tarde, usted mismo declaró que lo apretaron o lo agarraron del cogote para que usted tome esa decisión. ¿Quién lo agarró del cogote?", le repreguntó la periodista a el juez.

"Fue una metáfora, porque del cogote no me agarró nadie, pero sí me insultaron y me maltrataron de la peor manera que se puede tratar a una persona: decirle idiota es una caricia, fue de lo más increíble. El personaje ese que yo denuncié, me dijo: 'vos vas y terminás, porque esto debe terminarse en breve. Acá los tiempos se acabaron'", comentó Oyarbide.

La periodista quiso saber de quién habría recibido presiones, pero el ex juez respondió: "Si lo vuelvo a nombrar tengo miedo por mi propia seguridad". Aunque inmediatamente lo largó: "Stiuso, que ahora está en graves problemas, en este momento. Jaime Stiuso, él es la persona, pero en ningún momento me mencionó a mí que venía en representación de tal o cual persona, él venía como un poder omnímodo. Yo traté de explicarle a él que no había manera de que el juicio, la razón prevaleciera", respondió el ex juez.

"¿Usted admite que el sobreseimiento por enriquecimiento ilícito contra Néstor y Cristina Kirchner fue bajo presión y no ajustado a derecho?", volvió a preguntar Plager. Pero tajante, Oyarbide respondió: "No".