"Pendejo": el último encedido posteo de Wanda Nara

En Tik Tok, en tanto, mostró imágenes de la noche pero acompañadas con Pepas, de Farruko, de fondo. Lo que no aclaró es si el video es de este sábado o no. Mientras tanto, Mauro Icardi fue citado con su equipo, el PSG, y viajó a Marsella.

La China Suárez, provocativa

En tanto, en Madrid la China Suárez se vuelca a su familia, al trabajo y al placer tras el Wanda Gate. De todas maneras, Eugenia se mete en el barro contestándole con ironía a una seguidora que comentó una publicación.

"La única forma de comer helado", publicó la China tratando de no mancharse la ropa. "No es lo único que te comes en España", le contestó una seguidora haciendo alusión a Mauro Icardi y fue entonces que la actriz disparó: "Claro que no. No sabés las tortillas de papa babé que me estoy comiendo".

Horas después de esa contundente respuesta, posteó un video en el que se la ve más sensual que nunca, sonriendo provocativamente y mandando un besito... ¿para Wanda Nara y los que están "de su lado"?

Juana Viale: "Soy fan de la China"

Si había alguien que faltaba que se metiera en el escándalo, esa era Juana Viale. La conductora de La Noche de Mirtha prometió no emitir opinión pero no pudo con su genio y le tiró un palito a Mauro Icardi.

"Vamos a hablar de Wanda, de la China y de Icardi, un gran... futbolista, eso", comentó con ironía. "Ahora no va a entrenar porque está mal del corazón, pobre. Pobrecito", dijo en tono sarcástico hasta que se frenó a sí misma: "Me fui de eje. Juana volvé. No opines", se dijo.

Pero antes de ello, le pidió su opinión a la invitada, la investigadora Adriana Amado: "¿Wanda o China?". "Wanda", contestó ella. "Ah, ¿sos fan de Wanda?”, insistió la conductora. “Le sigo la carrera desde antes que Maxi López”, señaló la docente haciendo reir a todos.

Juana Viale le siguió el juego. “¿Y qué hacía Wanda antes de Maxi López?”, indagó empezando a dar pistas de la postura que luego daría a conocer entre líneas.

juana viale.jpg Juana Viale dejó en claro su postura contra Mauro Icardi y a favor de la China Suárez

"Yo soy fan de la China", dijo ya sentada en la mesa mientras Amado y Miguel Ángel Pichetto intercambiaban opiniones sobre el tema. "Hermosa mujer por demás, pero muy linda", agregó la actriz poniéndose del lado de su colega.