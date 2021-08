¡Parece otra! Gladys la Bomba Tucumana bajó 20 kilos y reveló cómo lo hizo

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCRfekh-puYP%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAF26OnZC5StU8AqWixGMTRZBzd1BtQZCZBANHUy5LaPaOAKRTA13TsRiEWeodhzNYmE8YeULCznugjmaWyPRuT2SZBOZBc65MZBZBUDc4ZBM7NcINLDZBlXlE1I2GQ7zQAnr6FOIZCOiZCS5ZAUeZC5TjXAsMZD View this post on Instagram A post shared by Gla Jimenez (@gladyslabomba18)

"La verdad es que le pongo mucha voluntad. Le pongo porque, a veces, tengo ganas de comer harinas, una porción de pizza o un desayuno con pan o medialunas, y no lo hago. Estoy con la mente plantada en que no lo tengo que hacer y que puedo seguir adelante”, comenzó Gladys.

"Llevo bajados 20 kilos… Aparte de la dieta, hago actividad física también. Cinta, unos chalecos de body factory que tienen electrodos. Eso es mas para cuidarme el físico y mantenerme, porque para bajar lo que me dio resultado fue la dieta”, continuó La Bomba. “Hay que ser muy constante y tener ganas de estar mejor. Yo tenía ganas de verme mejor, no de gordita como estaba. Y bajé un montón de kilos con esfuerzo y con sacrificio. Y lo sigo haciendo todos los días”, destacó.

En cuanto a la dieta, Gladys explicó que la hace todos los días y que come lo que tiene que comer para no engordar. No come grasas, y dejó las carnes.

"La realidad es que, a veces, no tengo ganas de ser tan estricta. Me subo a la cinta y digo ´voy a hacer veinte minutos´ pero termino haciendo sesenta, que es lo que necesito. Pensá que, insisto, es todo sola. Sin nutricionista ni nada”, puntualizó Jiménez.

“Es un proceso que decidí arrancar hace dos años y fue paulatino. No fue vertiginoso sino lento, ese fue mi método y lo que me viene dando resultado”, cerró la Bomba que está arrasando con su participación como panelista de Polémica en el Bar.

Además, la mamá de Tyago no para de presumir su nueva figura con posteos de los más osados luciendo prendas ajustadas que le sientan a la perfección.