Ivana Nadal se puso el hilo más chiquito y fue por todo: "Unas ganas..."

Siempre picante, acompañó su pequeño álbum con una frase de lo más atrevida. "Unas ganas...", escribió Ivana generando la reacción de sus seguidores que no dudaron en elogiar su lomazo.

Sin embargo, no ha sido la figura de Ivana la que ha llamado la atención en los últimos días. Hace algunas semanas se conoció que la influencer daría un curso de amor propio.

Ivana no solo sería la oradora y encargada de dar la extraña charla sino que el costo para participar era de $3.000. La modelo justificó el elevado precio del curso de 'amor propio' que dictará vía zoom en el mes de agosto.

A pesar de la polémica que generó el precio, la top le agradeció a quienes se mostraron interesados explicando que lo que curso a distancia lo que pretende enseñar tiene que ver con “Esas situaciones que vinimos a atravesar. Todo eso que aprendimos y nos condiciona para sentirnos libres, para ser libres de cuerpo, alma y mente”, aseguró a través de sus historias de Instagram.

¡Ivana lanzó un curso de "amor propio"!

Como si fuera poco, Ivana Nadal fue duramente acusada por una revendedora de ollas Essen, con quien había llegado a un acuerdo por un canje y el sorteo de varias piezas. La mujer denunció que la influencer le devolvió el producto en mal estado y que sintió que "le escupió en la cara y en la de su familia".

"Siento que me escupió en mi cara y en la de mi familia, literal", posteó la emprendedora de Cociná fácil con nosotros. "Después habla de empatía. ¡Qué empatía tiene! Ni siquiera fue capaz de lavarlo. No saben la indignación que tengo con esta mujer. No lo puedo creer. Yo pensé que era una persona, así como se muestra en las redes. No tiene humildad, no sabe lo que es ser humilde", agregó.