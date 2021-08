El tremendo underboob de Noelia Marzol que hizo estallar a los fans: "La maternidad te vino bien"

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCSSlDZkLYvp%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAF26OnZC5StU8AqWixGMTRZBzd1BtQZCZBANHUy5LaPaOAKRTA13TsRiEWeodhzNYmE8YeULCznugjmaWyPRuT2SZBOZBc65MZBZBUDc4ZBM7NcINLDZBlXlE1I2GQ7zQAnr6FOIZCOiZCS5ZAUeZC5TjXAsMZD View this post on Instagram A post shared by Noelia Marzol (@noeliamarzolok)

Como siempre, la bailarina compartió una foto de su atuendo y los followers no tardaron en llenarle de likes y dejarle cientos de comentarios.

"Na Chau, a vos la maternidad te dejo más bomba de lo que eras querida", escribió su amiga Delfina Ferrari.

"La maternidad te vino bien", "Mejor que nunca", "Impresionante", "mamaza", fueron otros de los mensajes que dejaron sus fans.

Días antes, Noelia protagonizó un feroz cruce con Ángel de Brito. La bailarina volvió a la pista de La Academia para reemplazar a Débora Plager en el ritmo del caño.

Si bien tuvo una gran performance, los jurados la mandaron al duelo donde a pesar de haber cambiado toda su coreografía no fue salvada y tuvo que enfrentarse en últimas instancias con Viviana Saccone y Tito quienes fueron salvados por el voto telefónico del público.

A la salida del programa, los noteros de Los Ángeles de la Mañana y la Previa buscaron a la rubia para preguntarle por su eliminación y futuro dentro del certamen, pero Noelia salió sin responder ni una pregunta a pesar de que era el trabajo de los periodistas.

Fue Ángel de Brito quien reveló la mala actitud de la madre de Donatello con sus trabajadores en Lam. Luego volvió a apuntar contra la protagonista de Sex y otras participantes del programa con un lapidario tuit.

"No solo Noelia Marzol no da notas a LAM (dos galas), sino que ahora Rocío Marengo y Jujuy Jiménez no contestan los mensajes de mi producción. EDUCACIÓN, genias", expresó Ángel, picante, en Twitter.

Entonces, Noelia le respondió sin filtros: "Educación, Ángel, es que el notero que quiere hacerte la nota no se te acerque gritando cuando estás con un bebé en brazos y dormido. No entiendo por qué hoy decís esto públicamente cuando anoche te comenté por privado el motivo. La pifiás conmigo. Yo siempre tuve códigos".

"Tus problemas con los noteros hablalos con ellos. Las notas no las hiciste, es un hecho. La próxima que te preste el camarín, dejamelo ordenado de paso. Gracias", sentenció el conductor indignado por la forma en que dejó Noelia su camarín en La Academia.

¡Tremendo!