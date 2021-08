¡Estalló! Tremendo exabrupto de Lali con sus fans: "Lo superan, ¡basta!"

Casi Ángeles1

Cansada de que constantemente le consulten lo mismo, Lali les hizo a los fans de la tira un picante pedido. "Con todo el amor, ¡me impacta que sigan hablando de eso! Los adoro, pero cortemos el cordón umbilical", expresó.

"Perdón que se los diga así, pero ¡no va a volver Casi Ángeles! Ya está, lo superan, ¡basta!", siguió tratando de no sonar tan cortante pero manteniéndose muy contundente con su respuesta.

Además, la actriz destacó las carreras que los protagonistas de la serie tienen en la actualidad y el maravilloso presente que están viviendo.

"A mí me ven acá, en La Voz, me vieron en Sky Rojo y me ven en series. Peter Lanzani está rompiéndola, haciendo cosas increíbles. Ahora se viene El Reino. Mi amiga Cande Vetrano, rompiéndola. Mi amiga Mery del Cerro, hermosa y conduciendo. Todos seguimos unos caminos preciosos. Disfruten de nuestra adultez y de la suya", sentenció.

Además, Lali fue noticia por el extravagante look que eligió para la gala de knock-outs.

View this post on Instagram A post shared by LALI (@lalioficial)

La protagonista de Sky Rojo optó por un mini vestido rosa de Jorge Rey con un estilo súper glamosoroso. Como si fuera poco, le sumó un moño gigante fucsia con un lazo que le marcaba la cintura. En cuanto al estilismo, dejó atrás la pony tail tirante para apostar por una cabellera suelta con flequillo y ondas, y un maquillaje a puro brillo.

"Soy un obsequio", dijo divertida cuando Marley la presentó y luego mostró su elección estilística en sus redes recibiendo cientos de elogios por su osadía fashionista.