Siempre atrevida, Florencia Peña lució una micro-bikini color nude súper cavada e invitó a sus followers a opinar con divertidas opciones.

florencia peña hilo dental.jpg

"¿Culo 80’s o Culo 90’s? ¿Paola Papini o Yuyito González? Si sos menor de 40…googlea!", escribió pícara haciendo referencia a las famosas vedettes de los 80.

Florencia Peña al borde de la censura

Florencia Peña se mostró casi desnuda en Instagram para promocionar su perfil privado en Divas Play y quedó al borde de la censura.

La conductora de LPA (La Pu*@ Ama), ciclo que se emite por América TV, subió una foto en las redes sociales con ropa interior que le dejó casi todo a la vista y sus followers le dijeron de todo, hasta la recordaron que por imágenes así le cerraron la cuenta.

En la descripción del posteo, Flor solamente arrobó a la cuenta de Divas Play "@divasplayok" junto a un emoji de corazón negro.

Florencia Peña Instagram para Divas Play.PNG El picante posteo de Flor Peña que la dejó al borde de la censura en Instagram.

La publicación de la actriz recibió más de 90 mil "Me Gusta" y casi 800 comentarios. "Después no andes llorando en la tele que te cierran la cuenta", "Ya salió el pan dulce y eso que todavía no es Navidad", "Si elegís andar casi desnud@ en la redes para llamar la atención, que triste es", "No se preocupen chicas. Mi marido me dijo que nosotras somos pobres no somos feas jajajaja", "¿No tiene ropa esta señora?", "Bomba total", fueron algunos de los mensajes que le dejaron.