Panelista de Intrusos dio positivo de coronavirus

La noticia implica que Intrusos deba modificar su rutina diaria. Según se supo, América está evaluando cómo serán las emisiones del programa de Jorge Rial (que está de vacaciones) los próximos días. En principio, el lunes los periodistas saldrían al aire vía zoom y se irían incorporando a medida que tengan los resultados de los hisopados a los que se someterán a inicios de la semana.

intrusos coronavirus debora damato 1.jpg Débora D'Amato, panelista de Intrusos, se hisopó por contacto estrecho y dio positivo de coronavirus. Está aislada junto a su pequeña hija Lola

Mientras tanto, El Show de Los Escandalones, conducido por Rodrigo Lussich y producido por Adrián Pallares, dos integrantes de Intrusos, se emitirá este sábado de manera remota.

"Soy Covid-19 positivo. Mi hija Lola, no. De todas formas, es parte de mi burbuja diaria, por ende... Lo mío fue percepción ante un positivo (laboral) cercano. En cuanto me enteré el positivo de mi compañera, me hisopé (sin síntomas). Siete días atrás fue mi último contacto con ella", expresó Débora D'Amato en las redes sociales despertando la preocupación de sus seguidores.

Ante las consultas, agregó: "Lola hisopada, pilas, activa. Yo no. Mi percepción fue acertada y el hisopado se hizo a la tarde y a las pocas horas me dieron el resultado. Ahora tengo fiebre, tos, dolor de cuerpo y más. Difícil con una beba activa, pero no hay opción. Gracias por el interés".