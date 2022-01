Pampita y su marido estarían a punto de separarse

Pampita Ardohain estaría viviendo una crisis con su marido, Roberto García Moritán, más conocido como "El Marido de Pampita", luego de la foto en la que se ve su mano haciendo el gesto de los "cuernitos" sobre el hombre de su esposo.

Te puede interesar: Los artistas mendocinos se destacaron en el Pre-Cosquín y en Laborde

La noticia se dio a conocer en el programa "Enfrentados", de América TV, donde el periodista Juan Etchegoyen contó que hubo una fuerte discusión entre Pampita y su marido por la foto con los cuernos.

Hace algunas horas circulo en las redes sociales una foto de Pampita besando a su esposo Roberto mientras apoya una de sus manos – rodeando su cuello-, en uno de sus hombros. Lo llamativo de la foto es el gesto que Pampita con su mano. Su dedo medio y anular aparecen flexionados configurando los clásicos “cuernitos” con sus dedos índice y meñique.

Desde la ciencia de la comunicación no verbal podríamos decir que estamos ante un fenómeno conocido como “fuga emblemática”. Nos referimos a los gestos “emblemáticos” señalando aquellos gestos que no necesitan interpretación ya que en un contexto geográfico e histórico determinado poseen significados construidos socialmente. Por ejemplo, el dedo pulgar elevado para decir que “todo está bien”, el dedo índice perpendicular a los labios para pedir silencio, etc. Y hablamos de “fuga” refiriéndonos a los gestos significativos, realizados inconscientemente