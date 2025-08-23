nicole pampita julieta Pampita y Nicole Neumann posaron juntas y volvió el escándalo: ¿quién le puso el apodo?.

Días antes, Pampita fue noticia luego de que se confirmara su reconciliación con el polista y empresario Martín Pepa con quien se había separado semanas atrás, en medio de rumores de infidelidad.

Pampita no quiso hablar de Julieta Prandi

En medio de las repercusiones por el juicio de Julieta Prandi a su ex marido Claudio Contardi, Yanina Latorre fue letal con Pampita y cuestionó su silencio.

Las cámaras de SQP fueron a buscar a Pampita para saber su opinión sobre la situación de Julieta Prandi y la modelo se rehusó a hablar del tema.

“No es que no quiero hablar del tema de Julieta, no quiero hablar de ningún tema porque no soy panelista, no estoy en ningún programa de actualidad y no me gusta estar opinando de todos los temas de actualidad de todos los días”, dijo Pampita.

Indignada con su respuesta, Yanina Latorre la defenestró en vivo. "Esto no lo puedo creer. En este caso no es válido que no opine. La quiero y está todo bárbaro, pero Pampita no me parece empática con Julieta”, arrancó. “Pampita, como mujer y sacando que la odia porque le decía ‘muqui’ con Nicole Neumann, me parece cero empática”, sentenció.

Escandalosos rumores del ex novio de Pampita, Martín Pepa: "Fiestero y..."

Pampita confirmó su separación del empresario Martín Pepa. Según trascendió en las primeras versiones, fue Pepa quien decidió ponerle final a la relación debido a la distancia.

"La razón de la separación la tiene Martín Pepa, que entre el jueves y el vienes hubo un llamado con Carolina antes de que ella viaje al sur para obviamente decirle "mirá, esto no... no... no tiene continuidad. El vive en Nueva York...", explicaron sobre la explicación que le habría dado a Pampita.

Luego en SQP, mandaron al frente al ex de Pampita quien tendría una dudosa reputación en el mundo del polo. "Pepa no está bien visto en el ambiente. Es bastante fiestero", arrancó Majo Martino.

"Cuando Pampita se puso con él todos los que conocen del ambiente dijeron 'uuuuh', porque está muy mal visto. Me dicen que es más polista fiestero que otra cosa", agregó mientras seguía recibiendo atrevidos mensajes sobre la vida privada de Pepa.