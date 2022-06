En la imagen se puede ver a Ángela Leiva bailando de espaldas luciendo un conjunto naranja de blazer XL y botas bucaneras súper osado.

ANGELA LEIVA SALTA.jpg

"¡Pa’ que me invitan si saben como me pongo! Pasaron cosas en el Provincial", escribió divertida. "Salta sos linda pero tu gente es HERMOSA!!! gracias por otro sold out", siguió feliz con el éxito de su show.

►TE PUEDE INTERESAR: "Con mi jean apretao", Oriana Sabatini lo mostró y reventó Instagram

Ángela Leiva prendió fuego Bolivia

Tras su comentado paso por la alfombra roja de los premios Martín Fierro 2022, la diosa armó las valijas y viajó a Bolivia.

Desde allí, Ángela Leiva no ha parado de compartir posteos de sus recitales y experiencias y también ha aprovechado para mostrar su faceta como modelo.

Como toda una top, la morocha mostró su nuevo corte de pelo y arrasó con unas fotos al mejor estilo "Usurpadora". "Me dijeron muchos que lacia doy a villana! a nada de hacer la versión argentina de la Usurpadora", escribió Ángela Leiva junto a las fotos .

En esta ocasión la diosa lució un vestido súper ajustado y peinado similar al de Gabriel Spanic en la famosa novela venezolana "La Usurpadora".

angela leiva usurpadora.jpg

►TE PUEDE INTERESAR: No puedo parar de mostrar...", Alejandra Maglietti no se guardó nada

Ángela Leiva posó entre las sábanas

Luciendo atuendos cada vez más chic y fashionistas, Ángela Leiva se animó a lucir un conjunto de látex de mini y campera explosivo que lo lució como toda una modelo.

Subiendo la apuesta cada vez más, la cantante lo combinó con gafas y bucaneras animal print súper sexys.

Como siempre sucede con sus posteos, sus followers no tardaron en llenarla de comentarios elogiando su belleza y no se guardaron nada. "Qué potra", "Prendida fuego" "Potraza, ese lomo viene con papas?", escribieron fascinados con su atuendo.