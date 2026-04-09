Inicio Farándula Wanda Nara
Tensión

Wanda Nara hizo que sus hijas conocieran a su amante y estalló el escándalo

Salió a la luz la escandalosa relación de Wanda Nara con un mega famoso mientras estaba con Mauro Icardi. Los detalles

Por UNO
Las hijas de Wanda Nara conocieron a su amante y se pudrió todo.

Las hijas de Wanda Nara conocieron a su amante y se pudrió todo.

Tras su comentado viaje por el mundo, Wanda Nara regresó al país y volvió a ser noticia de todos los portales luego de que se conociera su próximo proyecto.

Wanda Nara comenzará a grabar una ficción en la que tendrá como galán a Agustín Bernasconi, ex cantante de MYA, con quien habría tenido una relación oculta años atrás. “Tuvieron un romance, lo elige Wanda, lo hace para joder a Icardi, porque fue con el que lo agarró cuando estuvo con la China”, aseguró Yanina Latorre.

En SQP, Yanina dio detalles escandalosos del romance que habría enfurecido a Mauro Icardi. “Se habló de un rumor entre ellos. En el 2021, Icardi descubrió que hablaban hot y le encontró fotos del pibe desnudo en el teléfono de Wanda, después pasó lo de la China y nunca se llevó a cabo el encuentro”,.

“Cuando Wanda corta con L-Gante el año pasado, dicen que concretó, que garcha…”, disparó sin filtro a lo que su panelista Majo Martino respondió contundente. “Te lo confirmo, ellos estuvieron. No de buena fuente, de muy buena”.

Las hijas de Wanda Nara conocieron a su amante

En medio de estas declaraciones, salió a la luz un viejo video de Ángel de Brito en BONDI confirmando la relación entre Wanda Nara y Agustín Bernasconi y revelando cómo fue la visita del cantante al Chateau de Wanda Nara.

“Hubo un encuentro y veremos cómo sigue todo. Fue al Chateau Libertador y las hijas de Wanda lo saludaron y después Wanda lo saludó de otra manera”, decía De Brito.

WANDA NARA AGUSTIN BERNASCONI.jpg
Las hijas de Wanda Nara conocieron a su amante, Agust&iacute;n Bernasconi.

Las hijas de Wanda Nara conocieron a su amante, Agustín Bernasconi.

“Sabés cómo debe estar Mauro Icardi cuando ve estas cosas… Yo creo que Wanda se los garcha solamente para que se sepa y que Icardi explote”, sentenciaba el conductor.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar