Wanda Nara hizo que sus hijas conocieran a su amante y estalló el escándalo

“Cuando Wanda corta con L-Gante el año pasado, dicen que concretó, que garcha…”, disparó sin filtro a lo que su panelista Majo Martino respondió contundente. “Te lo confirmo, ellos estuvieron. No de buena fuente, de muy buena”.

Las hijas de Wanda Nara conocieron a su amante

En medio de estas declaraciones, salió a la luz un viejo video de Ángel de Brito en BONDI confirmando la relación entre Wanda Nara y Agustín Bernasconi y revelando cómo fue la visita del cantante al Chateau de Wanda Nara.

“Hubo un encuentro y veremos cómo sigue todo. Fue al Chateau Libertador y las hijas de Wanda lo saludaron y después Wanda lo saludó de otra manera”, decía De Brito.

WANDA NARA AGUSTIN BERNASCONI.jpg Las hijas de Wanda Nara conocieron a su amante, Agustín Bernasconi.

“Sabés cómo debe estar Mauro Icardi cuando ve estas cosas… Yo creo que Wanda se los garcha solamente para que se sepa y que Icardi explote”, sentenciaba el conductor.