Tras su comentado viaje por el mundo, Wanda Nara regresó al país y volvió a ser noticia de todos los portales luego de que se conociera su próximo proyecto.
Wanda Nara hizo que sus hijas conocieran a su amante y estalló el escándalo
Salió a la luz la escandalosa relación de Wanda Nara con un mega famoso mientras estaba con Mauro Icardi. Los detalles
Wanda Nara comenzará a grabar una ficción en la que tendrá como galán a Agustín Bernasconi, ex cantante de MYA, con quien habría tenido una relación oculta años atrás. “Tuvieron un romance, lo elige Wanda, lo hace para joder a Icardi, porque fue con el que lo agarró cuando estuvo con la China”, aseguró Yanina Latorre.
En SQP, Yanina dio detalles escandalosos del romance que habría enfurecido a Mauro Icardi. “Se habló de un rumor entre ellos. En el 2021, Icardi descubrió que hablaban hot y le encontró fotos del pibe desnudo en el teléfono de Wanda, después pasó lo de la China y nunca se llevó a cabo el encuentro”,.
“Cuando Wanda corta con L-Gante el año pasado, dicen que concretó, que garcha…”, disparó sin filtro a lo que su panelista Majo Martino respondió contundente. “Te lo confirmo, ellos estuvieron. No de buena fuente, de muy buena”.
Las hijas de Wanda Nara conocieron a su amante
En medio de estas declaraciones, salió a la luz un viejo video de Ángel de Brito en BONDI confirmando la relación entre Wanda Nara y Agustín Bernasconi y revelando cómo fue la visita del cantante al Chateau de Wanda Nara.
“Hubo un encuentro y veremos cómo sigue todo. Fue al Chateau Libertador y las hijas de Wanda lo saludaron y después Wanda lo saludó de otra manera”, decía De Brito.
“Sabés cómo debe estar Mauro Icardi cuando ve estas cosas… Yo creo que Wanda se los garcha solamente para que se sepa y que Icardi explote”, sentenciaba el conductor.