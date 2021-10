"¡P... barata igual que la China!", el explosivo mensaje de Wanda Nara a la supuesta amante trans de Icardi

wanda guendalina chat.jpg

"Buenos días, ahora les mostraré con qué elegancia recibí este mensaje", anticipó la italiana sobre el contenido de las amenazas y agravios que recibió y publicó imagen del mensaje de Wanda Nara.

"Put... de mierda. Si querés, te ayudo a trucar una foto, pelotudita. Andá a buscar fama a otro lado porque no cortás ni pinchás acá", inició la hermana de Zaira Nara.

Y prosiguió: "Mauro no sabe ni de tu existencia. Andá a lavarte la caj... si es que tenés y después tratá de arruinar una familia, put... barata, igual que la China Suárez. ¿No serán hermanas? Mmm. Das asco como todo, la con... de tu madre", cierra Wanda Nara furiosa.

Guendalina asegura que tuvo varios encuentros con Mauro Icardi e incluso dio detalles de cómo inicio su relación.

"Si es verdad que tuve sexo con Mauro Icardi en el 2019, yo lo viví, en Italia eso me parece un escándalo. Ese año cuando hablé de Icardi, tengo pruebas que tuve sexo con él, conversaciones, WhatsApp. A Icardi le gusta la vida loca, me contactó por una agencia, hotel Burguer, nos sacaron la foto los paparazzi", le contó Guendalina Rodríguez a Ulises Jaitt en su programa radial El Show Del Espectáculo.

Como si fuera poco la joven trans afirmó, además, que también tuvo relaciones la semana pasada con el delantero en Italia.

"Lo vi en 2019, y luego una cena la semana pasada en Milán, tuve sexo tres veces con Mauro Icardi. Soy escort, la primera vez la pagó, la segunda, la tercera no pagó, volvimos a hablar en una comida. Estábamos en la cama, un cóctel, una cerveza", detalló.

Luego contó: "En Italia la noticia que se separaron muchos periodistas italianos me escribieron, me preguntaron si es verdad que le gustan las chicas, las chicas trans, hubo escándalo en 2014 o 2015 con una chica trans Argentina. A Icardi le gustan las chicas trans, está con Wanda porque tiene miedo, es su manager, le mantiene todo, su vida profesional. Wanda me dijo que era una situación delicada, yo hablo con la verdad, no tengo miedo de nada. Me amenazó la primera vez por sus hijos, Icardi no me denunció".

"Me dijo que es libre, no le gusta hablar de su vida privada. No me gusta la falsedad, mira mis historias de Instagram, tengo fotos".