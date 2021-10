¡Se filtró! La llamada secreta entre la China Suárez y Paula Chaves, ¿la perdonó?

Tras agradecer a quienes le brindaron su apoyo en estos días, la China se refirió, sin mencionar sus nombres, a la actitud de muchas personas que, como Paula Chaves, Mery del Cerro y Zaira Nara, le dieron la espalda y se mostraron indignadas con su polémico accionar.

china descargo 9.jpg

"Gracias a todas las personas que me brindaron apoyo, que entienden lo que pasé y callé en el pasado dejando que personas heridas me pongan en lugares injustos y que hoy ésto se vuelve a repetir, pero ya no más con mi silencio. Soy una mujer que ya no tiene miedo de hacer valer mi derecho de vivir libre de prejuicios", dijo en uno de los últimos párrafos de su comunicado.

"Y a todos los que 'cancelan' gente, ¿están seguros que están en condiciones de hacerlo?", cerró lanzando una filosa advertencia a Paula Chaves y Zaira Nara entre otras.

Sin embargo, de acuerdo a una nota en la revista Para Ti, la China Suárez y Paula Chaves habrían tenido una nueva conversación. "El otro día hablaron, era todo un tema porque ella es muy amiga de Zaira", informó Para Ti.

Además, la China Suárez estaría por volver a la Argentina donde aprovechara para reunirse con sus ex amigas Paula Chaves y Mery del Cerro para hablar cara a cara del tema.

“Lo van a hacer en la casa del campo de la China. Ella le quiere explicar bien todo lo que pasó para que no haya más malos entendidos. Después quedará en Paula y Mery ver a quien le creen. Ella jura y perjura que fue Mauro el que empezó con todo esto de las mentiras”, finalizó el señor.