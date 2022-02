¡Otra vez! Marou Rivero, la hermana de Calu fue grabada robando en una fiesta top

En Intrusos revelaron que tras revisar las cámaras de seguridad del evento, la anfitriona dio un aviso en el grupo de WhatsApp de las personas que asistieron a la fiesta y, según indicaron en el ciclo de espectáculos, Marou se mostró indignada con lo sucedido pero no admitió su error.

Debido a esto, su amiga se comunicó personalmente y amenazó con denunciarla sino admitía su accionar y devolvía lo robado.

marou 2.jpg

La conversación entre Marou Rivero y su amiga

Lucas Bertero reprodujo la conversación que tuvo la protagonista de la historia. Al respecto advirtió: "'Fui a dejar mis cosas y el colgante estaba salido, tengo uno parecido y tengo la misma cartera. Por eso me lo llevé y me confundí'".

"En la cámara de seguridad se ve cómo saca el collar y el dinero. Fue a dos carteras puntuales", indicó el periodista.

Marou Rivero fue acusada de robar productos de un supermercado chino.

Meses antes, Marou Rivero fue acusada de robar productos en un supermercado chino.

El escándalo fue revelado por Rodrigo Lussich en las "bombas" de Intrusos. De acuerdo al conductor incluso habría grabaciones de las cámaras de seguridad que muestran el polémico accionar de la influencer.

“Todo sucedió en un supermercado chino donde una cámara de seguridad desculó un episodio confuso”, comenzó Lussich.

En la grabación se ve “que una persona estaba haciendo la compra pero dejando a un costado una botella de un licor de una marca que no podemos decir, y dos velas”, siguió explicando lo que notaron los dueños del negocio.

“Estaban cobrándole a una señora, y la chica percató la situación”, continuó Lussich y Pallares agregó que al ver el confuso episodio una de las dueñas del lugar se acerco a Marou para decirle que devolviera lo que había tomado porque parecía que se iba a retirar del supermercado sin pagarlo.

“Creemos que no hizo nada, que fue un error. No lo pasó por la caja, no lo vio. Pero estamos en condiciones de afirmar que descubrieron pasando por la caja, sin pagar, robando en el chino y la pescaron, a Marou Rivero”, cerró Lussich sobre el papelón de Marou.