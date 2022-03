"Operate el miembro", Alejandro Pucheta, papá de Barbie Vélez, letal sobre Flor de la V

“En eso soy medio cavernícola, no estoy de acuerdo. Así como tampoco en el hablar de todes. En eso estoy totalmente en contra porque me parece que hay un montón de cosas más importantes en qué ocuparnos. Soy medio cavernícola y para mí solamente hay dos géneros”, comenzó

"Me van a salir a matar. Me crié escuchando eso, tenías pitulín o vagina y se acabó. Yo me crié con eso. Entiendo que hay que aggiornarse”.

Alejandro Pucheta liquidó a Flor de la V

Sin pelos en la lengua, el comerciante reconoció que no se encuentra de acuerdo con la ley de identidad de género.

“Si vos realmente te sentís de otro género, anda y hacete la operación. Y ahí yo te digo, ah, bueno, entonces sos una mujer y si sos un una mujer, te queres cambiar de género bueno sos un hombre. Eso de que no sé qué siento… “.

"Quizá porque como no me pasó no sé qué se siente. Cuando me preguntaste te dije: Soy superheterosexual. Bueno, entonces me parece que o te sentís hombre o te sentís mujer, no me parece que te sentís en el medio, pero bueno es mí opinión”, sumó el entrevistado .

Además, Puchetta habló de la condición sexual de Flor de la V.

“Cualquier persona que tiene un miembro masculino para mí es un hombre y cualquier persona que tiene una vagina es una mujer. Y si vos tenés un miembro masculino y te querés sentir mujer perfecto, operate y ahí para mí pasas a ser mujer", dijo picante.

"Cualquier persona que tenga miembro masculino sí, es hombre. Respeto a todo el mundo. No sé si todos van a respetar mi opinión”, cerró contundente el padre de la joven influencer.