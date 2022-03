"No estoy adentro de ningún ropero", De Brito estalló contra Viviana Canosa

Viviana Canosa explotó contra Ángel de Brito y LAM

"De Brito, te conozco de chiquito, no voy a hablar de tu sexualidad porque es caer bajo, pero si voy a contar como llamaste llorando al canal porque conté algo sobre vos", comenzó furiosa.

"Mañana atiendo a todo tu programa, Chihade y Fabbiani", amenazó desde su espacio.

La respuesta de Ángel de Brito

Lejos de dejarlo pasar, Ángel de Brito recogió el guante y fue letal.

Ayer Viviana Canosa se refirió a mí y voy a ser breve. No voy a entrar en una guerra con Viviana porque no la tengo y como habrán visto todos los días, yo defendí su libertad de expresión, más allá de pensar distinto", comenzó diciendo el conductor en su programa.

"Le aclaro a ella y a todos que no tengo problemas con mi sexualidad, que no estoy adentro de ningún ropero, que esos argumentos atrasan y siguen ocurriendo permanentemente".

"Dijo que vamos a ir a la Justicia, bueno ahí nos veremos, Viviana. Y sino estamos acá, a unos metros. Nos podemos ver cuando quieras", expresó contundente.

Viviana Canosa letal con las feministas en la marcha del 8M

"¿Qué es el patriarcado para ustedes, muñecas? Es un padre ausente, es un hermano que les hizo bullying, es un pibe que en el secundario no les dio bola, en la universidad no se las garcha... ¿qué es para ustedes el famoso patriarcado?", comenzó diciendo la conductora en su editorial del martes.

Y siguió: "Porque la verdad les diría que comiencen por darse un baño, depilarse e ir a laburar. ¡Vayan a laburar! Nosotros laburamos todos los días para mantener las políticas populistas de género de este Gobierno por eso hoy es el día internacional de la mujer verde, no de la mujer, nos robaron hasta eso".

"¿Cómo van a hacer un paro hoy, las docentes? ¿Cómo van a dejar a las chicas, chicos y chiques sin clases hoy, después de casi dos años que no las tuvieron? Las verdaderas feministas dieron su vida por trabajar y ¿ustedes qué hacen? Faltan al laburo y van a la marcha", expresó.

"¿Cuánto les pagan? ¿Cuánto les pagamos? Ustedes usan el 8M para algo que significa todo lo contrario que significa el 8M. Arruinan todo, rompen todo, es el día hoy de la mujer verde".

Remarcando cuál es su postura, Viviana Canosa dijo que está cansada que los colectivos feministas le manejan la agenda al resto de las mujeres: "Nos quieren manejar la vida a nosotros que laburamos, esa es la diferencia entre ellas y nosotras".

Por último dijo "lo que más me rompe, es que a estas vagas la pagamos con la nuestra, si se la pagan ellas no me importa. igual me molesta mucho que caguen la Catedral, me molesta horrores, me molesta mucho que no respeten a la iglesia".