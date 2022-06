nazarena velez daniela cardone 1.webp Nazarena Vélez y Daniela Cardone a los besos.

"La cuestión es que chapamos fuerte, tomamos champagne. Teníamos que chapar y Daniela estaba tímida. Yo tenía más show erótico encima, la agarré y me la chapé", recordó entre risas la mamá de Barbie Vélez.

La picante escena fue realizada en 2017 para una serie llamada "Santos Pecadores" e inmediatamente las fotos del día que las grabaron se hicieron virales y las redes sociales estallaron.

nazarena velez daniela cardone 2.webp La producción más picante de Nazarena Vélez y Daniela Cardone.

Nazarena Vélez recordó su paso por Playboy

Sin pelos en la lengua, Nazarena Vélez habló de las fotos de su producción para Playboy donde posó completamente desnuda y sin censura. “Yo mostré el ‘monte de Venus’. Me dijeron que sin esto me daban 20 lucas verdes menos, así que me hicieran un primer plano”, le comentó entre risas a Ángel De Brito.

Vélez explicó que ella puso una cláusula en su contrato, que decía que aceptaba mostrar sus partes íntimas por una suma extra de dinero. "Yo me llevé una diferencia de 20 mil dólares", detalló.

Hábil para los negocios, Nazarena además reveló que se quedó con un porcentaje de las ventadas de dicha publicación. "Había un seguro y, si pasabas ese seguro, tenías un porcentaje de las ventas. Yo tuve mi seguro más un porcentaje de las ventas", añadió.

nazarena velez playboy 2.jpg

