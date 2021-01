Noelia Marzol suspendió su casamiento: "Me quedé con el vestido colgado"

"Tuvimos que postergar el casamiento porque si ayer Quilmes le ganaba a Atlético de Rafaela, Ramiro tenía que quedarse en Santa Fe", explicó la rubia aunque el equipo de su novio finalmente perdió con Rafaela.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCJtE7o5F6oX%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAF26OnZC5StU8AqWixGMTRZBzd1BtQZCZBANHUy5LaPaOAKRTA13TsRiEWeodhzNYmE8YeULCznugjmaWyPRuT2SZBOZBc65MZBZBUDc4ZBM7NcINLDZBlXlE1I2GQ7zQAnr6FOIZCOiZCS5ZAUeZC5TjXAsMZD View this post on Instagram A post shared by Noelia Marzol (@noeliamarzolok)

“¡Me quedé con el vestido de novia colgando y encima Quilmes perdió! ¡Ja! Ahora tendremos que sacar una nueva fecha en el registro civil”, continuó y explicó buscarán una nueva fecha para dar el sí.

Días antes, Noelia contó que ya tiene en mente el nombre de su bebé. En charla con Intrusos, Noelia Marzol repasó sus primeros meses como mamá y reveló que ya tienen el nombre pero que no lo darán a conocer porque le da "miedo".

Con esa palabra, la bailarina hizo referencia a lo extraño del nombre que eligió para su bebé y al temor a la crítica.

"Ya tenemos el nombre, pero a mí me da miedo comunicarlo porque después todos empiezan a opinar", señaló Marzol.

"No es un Mirko. No es un nombre que no lo escuchamos nunca. Se escuchó, pero no es de los más comunes", concluyó.