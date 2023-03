►TE PUEDE INTERESAR: "¡Estamos todas viendote el...!: Wanda Nara redobló de espaldas y Jimena Barón le dijo de todo

nazarena velez calzas 1.webp

Haciendo la plancha, y presumiendo sus curvas, la mamá de Barbie Vélez cautivó y aprovechó su publicación para hacer una profunda refelxión sobre su presente.

"Hoy 8 de Marzo quiero contarte lo orgullosa que estoy de ser mujer. Pensar todos los cambios que sufrimos como sociedad para estar en donde estamos. Hoy me siento una mujer fuerte, empoderada, que hago lo que me gusta y nada ni nadie me frena", escribió feliz.

nazarena calzas 2.webp Nazarena Vélez se sacó fotitos entrenando en calzas y fue un montón.

Nazarena Vélez en bikini

Nazarena Vélez se grabó frente al espejo y arrasó.

Desde hace años, Nazarena ha cautivado a sus seguidores con posteos, fotos y videos en los que ha posado en bikinis o ropa interior luciendo sus curvas más orgullosa que nunca.

Ahora, Nazarena Vélez arrancó su semana luciendo una micro-bikini animal print súper colorida y además de contar la rutina de su día la top compartió el mensaje que recibió de sus fans que al felicitaron por su figura.

nazarena velez bikini 2.jpg

"Gracias por estos mensajes que son muchos, realmente me conmueven", escribió Nazarena junto a uno de los agradecimientos de una usuaria que la felicitó por sus publicaciones sin filtro.

Nazarena Vélez arrasó desde su pileta

Nazarena volvió a mostrarse en traje de baño tras causar sensación con sus postales desde Buzios donde viajó junto a su hija Barbie Vélez, Lucas Rodríguez y Santiago Camaño.

En esta oportunidad, Nazarena Vélez aprovechó el fin de semana para disfrutar de su pileta y tomarse fotos en traje de baño enterizo color turquesa posando súper divertida desde una colchoneta luciendo sus curvas al natural.

nazarena velez pileta.webp

Hace algunos días, Nazarena Vélez volvió a mostrar su figura luciendo un bikini negro con corpiño strapless que accesorizó con un sombrero negro estilo vaquero súper canchero.

"Amo tomar sol. Sé que no es tan bueno, y que colabora para q este más arrugada (entre otras cosas)...pero desde chiquita que me gusta estar al sol un rato porque me carga de linda energía", escribía. Nazarena Vélez sobre su fanatismo por el sol aunque lo cierto es que fueron sus explosivas curvas naturales las que se robaron toda la atención de sus seguidores que no dudaron en llenarla de likes.

nazarena velez bikini 2.webp

Nazarena Vélez en ropa interior

Siempre orgullosa de sus curvas, Nazarena Vélez arrasó con una explosiva selfie frente al espejo luciendo su ropa interior.

Sin filtros ni photoshop, Nazarena Vélez posó junto a su mascota, presumió su figura al natural y acompañó su publicación con un picante mensaje.

"Yo poso, mi perrita también... De paso, así en tarlipes", escribió atrevida provocando la locura entre sus fans que no tardaron de llenarla de comentarios y elogios.

nazarena velez tarlipes.webp

