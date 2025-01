Thiago incluso forma parte del equipo de trabajo de Nazarena Velez saliendo a promocionar la obra todas las mañanas. “Él me dijo ‘mami yo quiero trabajar en la producción. A mí no me dejes afuera que yo quiero ahorrar plata’. Y le dije, obvio. Si vos querés trabajar, por supuesto. Y él puso sus horarios y se adapta. Tener un adolescente no es fácil, chicos. Y él es un sol”, cerró la actriz visiblemente emocionada.

nazarena velez titi carlos paz.jpg Nazarena Vélez al borde del llanto desde Carlos Paz: "No es fácil".

A sus 49 años, Nazarena Velez se suma a las micro-bikinis ultra cavadas y paraliza Buzios

Nazarena volvió a mostrarse en micro-bikini sin tapujos y provocó un terremoto con su catarata de fotos y videos desde sus vacaciones en Brasil donde viajó acompañada por su familia.

En los últimos años, Nazarena Vélez se ha convertido en la reina de los posteos al natural y sin photoshop ni retoques luciendo sus curvas al máximo y esta vez no fue la excepción.

Desde las playas de Buzios, Nazarena Vélez se mostró más radiante que nunca luciendo una micro-bikini ultra XS color turquesa con corpiño strapless y vuelos, uno de sus diseños favoritos.

nazarena velez buzios.jfif

Sin maquillaje, con el pelo mojado por el mar y un pañuelo anudado como accesorio, Nazarena Vélez posó junto a su hijo Thiago y su novio Santiago Camaño y revolucionó a sus seguidores con elogios que no tardaron en llegar.

nazarena velez enteriza iguazu.jfif

Nazarena Vélez impone tendencia en Iguazú

Tras sorprender con vestidos XL y camisolas hippie chic, Nazarena Vélez fue por más y sorprendió a sus seguidores luciendo un traje de baño enterizo de lo más llamativo que no pasó desapercibido para sus fans.

Desde la piscina del impactante hotel donde se está hospedando junto a su novio Santiago Camaño, Nazarena posó feliz llevando una enteriza con mix de prints rayados y florales logrando una combinación súper jugada.

nazarena velez enteriza estampada 2.jfif

Una vez más, Nazarena Vélez eligió un diseño de escote bando con vuelos, uno de sus modelos favoritos, y lo presumió luego sin estampado y color turquesa, combinándolo con lentes de sol del mismo color.