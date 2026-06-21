Nati Jota deslumbró con su sesión de fotos en bikini desde Miami

Nati Jota presumió su figura desde Miami.

Para la ocasión, Nati Jota se la jugó con una microbikini bicolor apostando por un diseño de bombacha ultra cavada tiro alto, ideal para destacar su cintura.

Nati Jota causó indignación por sus dichos sobre el Indio Solari

En su programa de streaming, Nati Jota habló del fallecimiento del músico y su comentario provocó gran polémica en las redes sociales donde fanáticos del Indio Solari expresaron u descontento.

“Se había retirado de los escenarios en 2017, pero se mantuvo activo hasta sus últimos días”, contó la conductora de Sería Increíble cuando fue corregida por Tomás Kirzner. “Bueno... últimamente no estaba tan activo en el sentido de dar espectáculos, sus shows”, dijo el hijo de Adrian Suar.

Activo internamente, supongo. En su vida personal”, agregó Nati Jota tratando de salvar la situación. Minutos despúes la conductora volvió a lanzar una frase que no paso desapercibida. “Es un bajón que se muera uno de los buenos, habiendo tantos que no (son buenos)”, dijo.

El Indio Solari falleció a los 77 años a causa del mal de Parkinson, una enfermedad neurológica degenerativa contra la que batallaba desde hacía varios años. El emblemático músico y exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota murió en su domicilio de Parque Leloir.

La explosiva interna entre Messi, Antonela Roccuzzo, Nati Jota y Migue Granados

Meses antes del mundial el equipo de Inter Miami visitó en la Casa Blanca al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encabezado por su capitán Lionel Messi y Nati Jota lo liquidó provocando la respuesta de Antonela Roccuzzo.

"Para mí, recién hoy Messi no leyó la libreta de comunicaciones de dónde era la excursión", escribió Nati Jota en su cuenta de X y Antonela Roccuzzo tomó la drástica decisión de dejar de seguirla en Instagram.

Además, salió a la luz que Lionel Messi habría dejado de seguir a OLGA, el canal de streaming donde trabaja Nati Jota junto a Migue Granados, entre otros.

En medio de todas las especulaciones sobre el enojo del jugador y Antonela Roccuzzo con el canal, Yanina Latorre se metió de lleno y reveló todos los detalles de lo sucedido.