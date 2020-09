Nai Awada subió una foto en bikini y la destrozaron: "Gorda, cerda, chancho, fea"

La hija de Alejandro Awada se mostró indignada tras la catarata de insultos y críticas que recibió sobre su cuerpo y explotó en su cuenta de twitter.

"Gorda, cerda, chancho, fea .. todo eso en un posteo que me muestro en bikini .. Si a mí me ponen eso que tengo un cuerpo REAL y NORMAL no quiero ni pensar las cosas que soportan las personas con problemas de obesidad. ESTO TIENE QUE PARAR", expresó indignada Nai a través de su cuenta de Twitter.

https://twitter.com/Naiawada9/status/1310471056910675974 gorda , Cerda , chancho fea .. todo eso en un posteo que me muestro en bikini .. si a mi me ponen eso que tengo un cuerpo REAL y NORMAL no quiero ni pensar las cosas que soportan las personas con problemas de obesidad . ESTO TIENE QUE PARAR — N͙A͙I͙ A͙W͙A͙D͙A͙ (@Naiawada9) September 28, 2020

En medio de la noche del sábado, salió al cruce contra varios de sus seguidores. "Subí esta nota hermosa de la revista Gente, de hace un año y son tan pero tan soretes algunos que no pararon de decirme que esa no soy yo , que se me deformó el cuerpo, con las enfermedades GRAVISIMAS que sufren algunas personas x este tipo de comentarios. Me hicieron daño", fue el texto tal cual escribió.

"La cuarentena de un millón de días no nos hizo bien .. y puedo estar pasando temas personales que NADIE sabe, entonces meterse así con mi cuerpo q vivo de mi imagen? Me dolió mucho , me siento muy angustiada de esta sociedad espantosa llena de prejuicios y cuerpos perfectos”, disparó furiosa.