Moria Casán sobre las fotos de Fabiola Yañez: "Todo va a terminar en una gran puesta en escena"

Durante la filtración de las imágenes de la ex primera dama, la ‘One’ cuestionó la veracidad de las fotos y por ello fue fuertemente atacada en redes sociales.

Moria brindó declaraciones al medio TN en las que se refirió al caso de violencia de género y aclaró que “no cree que sean fake” las fotografías, pero que, según su conocimiento, un golpe en la cara no luce así.

"No tengo nada que decir, estoy en contra de toda violencia de género, fui una mujer golpeada y sé lo que es hacer una denuncia, así que sé que eso no se negocia. Estoy absolutamente a favor de las mujeres", sostuvo y aclaró que se mantuvo lejos de los medios: “Hoy me hice un detox, me dedique a los Juegos Olímpicos”.

Luego, la notera le preguntó por el polémico tweet donde cuestionó las imágenes de la ex primera dama y acusó de ser “maquillaje”.

“Compartí la imagen de un twittero y yo sentí que había una coincidencia”, comenzó y luego habló de cuando ella sufrió violencia de género: “Yo recibí un golpe en el ojo (…) El golpe en el ojo de un puñetazo te deja el ojo violeta, amarillo, y adentro rojo. No estoy diciendo que sea fake. Todo esto va a terminar en una gran puesta en escena”, mantuvo firme su opinión.

La One también se refirió a los videos que salieron a la luz de Tamara Pettinato tomando cerveza en el despacho presidencial de Alberto Ferández y dijo: “No me gusta nada referido a cosas porno, a videos porno, prefiero mirar una porno barata, viste, Juegos Olímpicos y porno barata para el fin de semana”.