Moria Casan está alejada de la pantalla por estar cumpliendo la cuarentena obligatoria. La diva es muy activa en las redes sociales y en estos últimos días fuera de la televisión ha aumentado más su uso.

Ahora "la one", tal como ella se dice, publicó una foto de Graciela Alfano con un mensaje un tanto extraño, haciendo referencia las declaraciones que hizo la actriz en las últimas horas.

"Hello prima @iconoalfano desdramatizando el momento de tu niñéz cuando con tu amada mamá MATILDE no comía, leí que dijiste que vivías tomando leche condensada y chupando huevos, que era casi tu única comida, me comentás x el cel qué te dijo el terapeuta cuando se lo contaste?", escribió Moria junto a una foto de Alfano, quien por el momento no ha respondido.

Recordemos que Alfano reveló en una nota con Intrusos que de chica sufrió mucho por la mala crianza de su madre. “Yo de chiquita era una nena abandonada. Mi padre viajaba, lo veía un mes en el año, y mi mamá era una persona especial, se olvidaba de mí”.

“Capaz ella pasaba la noche en otro lado y había días enteros que no comía y que yo me mantenía con una lata de leche condensada”, comenzó narrando la artista, erizando la piel de todos en el estudio.

“Una noche me quedé afuera, tenía 4 años y lo recuerdo clarísimo. Mi mamá no volvió esa noche, y yo toco la puerta de una vecina que vivía con su hermana”, contó la modelo.

“Esa noche me integran a su hogar y duermo ahí. Cuando volvió mi mamá me castigó duramente, me pegó porque no había que mostrar todo eso que pasaba en mi casa y que era tremendo. El tremendo abandono que sufría todos los días”, recordó Graciela.

“Recuerdo también que a los 4 o 5 años desarrollé una técnica para agarrar los huevos crudos y hacerles un agujerito de un lado y del otro”, agregó Alfano.

“Yo creo que crecí esos años en base a eso, a leche condensada y a los huevos que comía de esa manera. Por más que tengo mucha terapia, estas cosas se quedan adentro de uno”, ultimó la actriz, exponiendo su lado más sensible.