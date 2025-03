Morena Rial se peleó con la Yazmin, la ex de su nuevo novio: "Andá a vender tortafritas"

En medio de su visita a LAM, Ángel de Brito se comunicó con Morena Rial quien no quiso cruzarse con la ex de su novio pero, fiel a su estilo, le mandó un mensaje sin anestesia. "Jamás haría un cruce con estas chicas. Que vuelvan a vender tortafritas", escribió la hija de Jorge Rial.

Los agresivos audios del novio de Morena Rial

Yazmin visitó LAM y mostró los mensajes que le mando Eric hablando de Morena Rial y agrediéndola. "¿Te querés colgar de mí y de More? Si no fuera por mí, a ustedes no las conoce nadie, no salían de Soldati. Gorda, sucia, yo era mucho para tu casa. Me cansé de verlas llorar", dice el joven.

Días antes, la ex del nuevo novio de Morena Rial se comunicó con Pepe Ochoa y le mandó captura de su conversación con Eric donde reconoce su romance y hasta revela sus verdaderas intenciones con la hija de Jorge Rial."Me ves la cara de tonta, no estás donde me dijista y hablas mal de la mina", le dice ella a lo que Eric responde "Queremos sacarle plata".

El romance entre Morena Rial y Eric

Tras separarse del padre de su segundo hijo, Morena Rial se puso de novia con Eric con quien mantuvo contacto incluso durante sus días en prisión.

“Hace dos meses y piquito, Morena Rial flechó con un chico morocho y amor a primera vista. A esta persona se lo presenta Alan, el otro que estuvo preso. Este chico nuevo no estuvo en la cárcel”, comenzó diciendo.

“Bueno, cuestión que esta persona se le acerca, la invita a salir y arrancan a salir; y en el medio de todo, More queda detenida y el abogado le enviaba cartitas de amor que van y cartitas de amor que vuelven”.

“Al final, cuando ella sale, él le declara su amor, y hoy ya están oficialmente de novios, según lo que me cuentan”, añadió. Y cerró: “Él se llama Eric, es amigo de Alan, que es el otro amigo de More y que también cayó preso”, cerró junto a las imágenes de la pareja de compras.