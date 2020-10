More Rial confesó que, tras bajar unos cuantos kilos, decidió operarse las lolas y seguir cuidando su salud y su nueva figura.

"Llegué a pesar 145 kilos", aseguró a sus seguidores en una de sus historias de Instagram.

"Por eso mismo, los comentarios de mierda que me hagan ya no me afectan, aunque a veces me llegan a herir porque soy humana. Cuando me agarran los bajones pienso en lo que pude lograr y me siento súper orgullosa de mí", sostuvo.

El cambio físico y la salida de la obesidad de Morena Rial es una lucha que encaró hace años y que comenzó fuertemente con un bypass gástrico con el que bajó 50 kilos.

Después de ello, los problemas familiares y la maternidad, More Rial se muestra más segura y firme. Tras la separación del papá de su hijo, Facundo Ambrosioni, la joven influencer comenzó a posar más suelta en las redes sociales hasta que hoy la rompió toda con su desnudo en Instagram.

Morena Rial desnudo total.jpg Morena Rial rompió Instagram con su desnudo: ¡impactante!

Esta nueva etapa la encuentra además reconciliada con su hermana Rocío y su papá Jorge, con quien pasa su tiempo libre disfrutando del pequeño Francesco.