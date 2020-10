¡Contundente! More Rial reveló porque siempre saca la lengua en sus fotos

Hace unos días Morena Rial abrió su corazón y habló sobre el importante cambio físico por el que pasó y que llegó a pesar 145 kilos. "Yo llegue a pesar 145 kilos. Por eso mismo, los comentarios de mierda que me hagan ya no me afectan... Aunque, a veces, me llegan a herir porque soy humana. Cuando me agarran los bajones pienso en lo que pude lograr y me siento súper orgullosa de mí", contestó la hija del periodista ante la consulta de un usuario.