morena rial jorge rial.avif Morena Rial indignada con su banda: "No ví ni un peso me...".

Además, Morena Rial contó cómo ingresó al mundo de la delincuencia y las malas juntas. "Hace años que vengo en un mal ambiente" reconoció. "Desde que me pelee con mi papá que agarré para ese lado. Fue como un acto de rebeldía. Como que quise llamar la atención. Y bueno, a veces las cosas no salen bien, no?", siguió.

Cuánto pagará Jorge Rial para que no desalojen a Morena Rial

Morena y Rocío Rial podrían ser desalojadas del departamento en el que están viviendo.

Ahora, Juan Etchegoyen reveló más información confirmando la cuantiosa cantidad que deben en expensas. "Lo que me enteré en las últimas horas, es que hay una deuda aproximada de 2 millones de pesos en expensas y gastos varios", señaló.

morena rocio rial.webp

“Me cuentan personas que frecuentan el edificio que deben mucho dinero de expensas. Y, de no regularizarse esto, podría haber un desalojo”, agregó. "Después de lo que vivió Morena, ser desalojada del departamento de su hermana sería el colmo. Imagínate lo que puede pasar. Está claro que su papá no va a permitir semejante situación”, agregó.

Como si no fuere suficiente los vecinos no estarían contentos con la presencia de Morena Rial en el edificio."La relación de los vecinos con las hijas de Jorge no es la ideal, me dicen que son conflictivas, aunque no profundizan en los detalles”, cerró

¡Sorprendió! Morena Rial reveló de qué va a vivir tras su liberación

Morena Rial sigue revolucionando las redes sociales tras recuperar la libertad subiendo la apuesta con cada uno de sus posteos.

En esta oportunidad, Morena Rial se animó a contestar todas las preguntas de sus seguidores y habló de sus futuros proyectos y trabajos. "¿Vas a trabajar?", escribió un usuario a lo que Morena Rial respondió. "Se vienen nuevos proyectos. Y hay varias ofertas televisivas que estoy analizando", escribió.