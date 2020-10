Morena Rial destrozó a Jorge Rial y apoyó a Patricio Giménez: "Te felicito"

Patricio Giménez desafió a Jorge Rial

"Que yo tenga mi vieja con cáncer y mi abuela de 98, no las puedo ver por más que esté a seis cuadras, porque por ahí las contagio... No pasa por dónde estoy y esto me pasa desde febrero. Y que vos te metas con mi vieja con cáncer hace que yo no tenga ningún reparo en cagarte a trompadas el día que te vea"

Horas después Patricio disparó: “Buen día, Jorgito. Dejá de encargarte de mí que soy un cuatro de copas y encargate de que por lo menos te quiera tu hija. Ahí te mando una fotito, te va a encantar”.

Acto seguido, mostró la captura de pantalla del chat en el que Morena le dice: “Hola, ¿cómo estás? jaja Ahí vi tus historias ¿La posta? Te felicito porque nadie se mete contra el gran Jorgito”. Picante, Giménez le agregó a la foto la pregunta: "¿Continuará?".