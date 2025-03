Morena Rial criticó a su hija y Yanina Latorre explotó: "Bolu..., chorra y delincuente".

"Reina, te agarraron choreando armada con un bebé en brazos. Estuviste presa, dormiste en la comisaría. Tenés un hijo que te lo sacaron en Córdoba, choreaste los celulares del negocio de tu cuñado, incendiaste casi un hotel por tus macumbas...", siguió. "Vos tenés que besar por donde yo camino. ¿Qué te metés con mi hija? Tenía 20 años, era flor de pelotu... y fue a una fiesta clandestina, pero ella no chorea, vos sos bolu..., chorra y delincuente. Es chorra y encima nos ataca a todos, ¿no le da verguenza?", cerró furiosa.

¿Morena Rial amenazó a Yanina Latorre?

"Habla de Yanina Latorre a esa víbora hay que destrozarla", le escribió una usuaria a lo que Morena Rial anticipó. "Estoy en plena investigación, estén atentos que, en poco tiempo, cuento chisme".

"Adelanto íntimo de Yanina Latorre, dos personas en discordia, una ayudaba otra siguió Morena Rial con su enigmático sobre la conductora de Salvese quien Pueda.

Picante Morena Rial siguió con una tercera publicación. "Ahora me toca a mí. O como dicen el que ríe último ríe mejor", cerró la hija de Jorge Rial amenazando con contar lo que sabe de Yanina Latorre.

Yanina Latorre liquidó a Morena Rial

Días antes, Morena Rial trató a Yanina Latorre de "abuela demente" y Yanina Latorre la destrozó. "¿Qué opinas de lo que dijo Yanina Latorre de tu papá en su programa? le preguntó un usuario en su cuenta de Instagram y Morena Rial fue por todo: "No miro su programa, para escuchar a una abuela medio demente me voy a un geriátrico", escribió picante.

Yanina Latorre atendió a Morena Rial en su programa Salvese quien Pueda y fue letal. "Yo no robo, vos viniste a LAM y te quedaste con las carteras de Estefi Berardi y La Enana Feudale. El apellido Latorre lo amo. Vos tenés el de Rial y no te sirvió para una v.... porque tu papá ha sido groso y es un gran periodista", comenzó diciendo Yanina.

"Vos dijiste que no estás par atender una caja de un supermercado y preferiste salir a afanar. Yo soy panelista, conductora de mi programa, pero no afano y no necesito que mi marido me vaya a a sacar a la cárcel", siguió indignada hablando de Morena Rial.