More Rial se desnudó, le dijeron de todo y volvió a mostrarse sin ropa con un picante mensaje

Y ahora su corazón es a prueba de balasNadie la enamora ahora tiene el papel de mala View this post on Instagram Y ahora su corazón es a prueba de balas Nadie la enamora ahora tiene el papel de mala A post shared by ♡More Rial♡ (@moreerial) on Oct 19, 2020 at 6:18pm PDT

More Rial confesó que, tras bajar unos cuantos kilos, decidió operarse las lolas y seguir cuidando su salud y su nueva figura. "Llegué a pesar 145 kilos", aseguró a sus seguidores en una de sus historias de Instagram. "Por eso mismo, los comentarios de mierda que me hagan ya no me afectan, aunque a veces me llegan a herir porque soy humana. Cuando me agarran los bajones pienso en lo que pude lograr y me siento súper orgullosa de mí", sostuvo.

Sin embargo, a pesar de mostrarse feliz y segura de si misma en su última fotografía, la mamá de Francesco recibió miles de críticas e insultos por parte de los haters y explotó.

Morena volvió a compartir su foto hot, esta vez a través de sus stories de Instagram, y les dedicó a los detractores un tajante mensaje haciendo hincapié en que poco le importan los comentarios mala onda.

"Mil besitos para los put... que bardean", expresó junto a la jugada postal.