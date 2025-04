El presidente usó su cuenta de X y reposteó la nota sobre el descargo de Mariana Fabbiani agregando un comentario dirigido a Adrián Suar y el Grupo Clarín. "¿Esto será responsabilidad de la bajada de línea de Grupo Clarín o es culpa de Suar-Codevilla?", escribió Javier Milei.

javier milei tuit mariana fabbiani.webp Milei apoyó a Mariana Fabbiani y apuntó contra Viviana Canosa y el Grupo Clarín.

El descargo de Mariana Fabbiani contra Viviana Canosa

"Ayer me amenazaron. Me amenazaron desde la pantalla de Canal 13 y por privado. Y no solamente a mí, a parte de mi equipo, a Martín Candalaft. Viviana Canosa hablá. ¡Basta de amenazas! Tanto yo como mi entorno estamos muy tranquilos", afirmó.

"Hay una reflexión mucho más profunda que amerita. La culpa no es del chancho, sino de quien le da de comer. Viviana Canosa sabemos quién es. Todo el medio la conoce. Nació chancho y morirá chancho. Lo único que hiciste fue arruinarle la vida, en tu espantosa carrera, a todo el mundo, con una maldad y crueldad sin límites. Eso no me sorprende. Lo que sí me sorprende es que todo esto esté pasando desde la pantalla de Canal 13. Una pantalla que tenía prestigio", siguió.

"Adrián, ¿qué estás haciendo? ¿Hasta dónde vas a llegar? ¿Cuál es el límite? ¿Qué es todo esto? ¿Por un punto de rating vale todo? ¡Es muchísimo! Es una falta de responsabilidad total", planteó dirigiéndose a Adrián Suar.