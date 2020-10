Migue Granados, enojadisimo porque le aumentaron el alquiler de una casa: "millón y medio de pesos por mes"

El actor e influencer Migue Granados suele pasar los veranos en una casa de alquiler dentro de un barrio privado. Como tiene una hija pequeña, prefiere pasar sus vacaciones disfrutando del aire libre sin los problemas que implica irse de viaje. Como este año será bastante más difícil irse al exterior, quiso volver a alquilar la misma propiedad de todos los años... pero se llevó una sorpresa desagradable.

"En vez de viajar, alquilamos una casa. Siempre la misma, porque queremos mucho esa casa. Fue creciendo el precio y este año... 9 mil dólares por mes me pasaron, un millón y medio de pesos por mes. No entiendo. Quizás hay un Starbucks en el living de la casa o Bob Marley me trae faso a la tarde", dijo el actor en su cuenta de Instagram.

Luego, enojado y sarcástico continuó: "¿viene Meolans a la pileta? ¿Hay un velocirraptor que caza los mosquitos del jardín? ¿Viene Moldavsky a hacer una cena show? Decime... Tal vez yo no entienda, tal vez yo sea un ingenuo o un incrédulo... ¿Pero 9 mil dólares? No sé. ¿Viene Benicio del Toro a bañar a mi mujer? ¿Viene la reina de Inglaterra a tomar el te a las cinco? No se qué me estoy perdiendo".

Migue Granados, indignado por los precios de los alquileres

Finalmente dijo: "aprovéchense de cualquiera, pero con el Tanito no... Si tuviera esa plata para alquilar todo el verano, me haría una casa en el mismo country".