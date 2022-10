"Meteme preso": Evangelina Anderson se vistió de policía y fue demasiado

"Y pensar que cuando terminé la secundaria quería ser policía ‍ Finalmente terminé yendo para el lado de la docencia. Como me ven?", posteó Evangelina Anderson en su instagram.

"Meteme preso", "Viviría cometiendo delitos", "Re hot la policía", "todo te queda bien", "Tantas estrellas en el espacio y ninguna brilla como tu (sic)", fueron algunos de los comentarios que los seguidores de Evangelina Anderson le hicieron tras su posteo.

Evangelina Anderson y un bikini explosivo

Evangelina Anderson siempre se encarta de mostrar que es una de las famosas más hermosas de Argentina. La esposa del ex jugador de la selección Argentina Martín Demichelis se mostró con un bikini verde de dos piezas con el que conquistó a todos sus seguidores.

Sosteniendo un mojito en la mano, con un sombrero y lentes oscuros, Evangelina Anderson volvió locos a todos y todas a través de su sonrisa y de su espectacular figura.

"Infartante...", "No puede ser más lindaaa", "La más diosa", "Casual o no, eres una belleza, y perdóname pero ya no encuentro palabras para describir semejante belleza, solo queda mirar y disfrutar y agradecerte", fueron algunos de los comentarios que recibió Evangelina Anderson tras su posteo, algo que se repite en cada ocasión que se muestra en alguna foto.