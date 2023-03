"¡Mejor lomo que en Showmatch!": locura por la foto de Paula Chaves de espalda en colaless

►TE PUEDE INTERESAR: Barby Silenzi se sacó fotito delantera y se vió hastala última gotita

Súper sexy, Paula posó de espaldas mostrando su cola en una bikini colaless negra y provocó un tsunami de reacciones y comentarios de sus seguidores que quedaron fascinados con su figura.

paula chaves bikin bombacha.jpg Locura por la foto de Paula Chaves de espalda en colaless.

"Viviendo la Vida que elijo y quiero vivir", escribió Paula Chaves junto a la imagen que recibió opiniones como "Mejor lomo ahora que el que tenías en Showmatch", "Regia", "Bomba total", entre otros.

►TE PUEDE INTERESAR: ¡Infernal! Se viralizó una foto de Ámbar de Benedictis en bikini taparrabo

Paula Chaves reveló cómo bajó de peso y le dijeron de todo

Paula Chaves invitó a sus followers a hacerles preguntas y generó polémica al revelar cómo hizo para bajar de peso.

La mujer de Pedro Alfonso explicó que hace ayuno intermitente que dura entre 14 y 16 horas y las seguidoras estallaron en cuestionamientos."El ayuno es desde la última vez que comiste a la noche, hasta que vuelvas a comer al día siguiente. Yo por lo general hago 14 o 16 (horas de ayuno). A la mañana tomo mate amargo. Los beneficios son más fuerza, más energía y mejor humor post entrenamiento", comentó Paula.

"No es sano que digas eso", "No todas pueden hacerlo", fueron algunos de los comentarios que escribieron indignadas mientras que Paula Chaves no dudó en despejar dudas y aclaró que sigue su dieta con supervisión de una nutricionista.

paula chaves ayuno 1.webp

►TE PUEDE INTERESAR: ¡Tremendas! Se viralizan fotos de Wanda Nara en micro-bikini en su casa de Nordelta

Se viralizó una foto de Paula Chaves en mega cavada y explotó todo

Paula Chaves siguió los pasos de su ex amiga China Suárez y famosas como Cinthia Fernández y Jésica Cirio entre otras, y lanzó su propia colección de trajes de baños y bikinis.

Paula Chaves creó una cápsula con sus diseños y como no podía ser de otra manera, fue la encargada de modelarlos en la campaña publicitaria sorprendiendo con un traje de baño enterizo de lo más osado.

Madre de tres hijos, Paula Chaves se animó a lucir una enteriza blanca súper cavada que combinó con una campera XL y enloqueció a sus seguidores que la llenaron de elogios e incluso famosos como Vero Lozano y Diego Ramos hicieron lo suyo y dejaron su mensaje.

paula chaves enteriza.jpg

►TE PUEDE INTEREASAR: Romina Malaspina salió de la cama y explotó el termómetro con su ropa de dormir