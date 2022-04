"Me dicen sucia pero ...", Mónica Farro sin filtro sobre sus encuentros sexuales en la cárcel

monica farro juan suris.jpg

Sin pelos en la lengua, la vedette dio detalles de cómo fueron esos encuentros. "Es complicado, pero yo no lo sentí tan horrible. Los primeros dos años iba todos los meses, después ya no, iba cada tanto, cada seis meses, ya estaba desenamorada y mantuve la relación hasta que él saliera por códigos nada más y cuando salió le dije 'adiós, no te quiero ver más'", reconoció Farro.

Y añadió: "No es fácil entrar a la cárcel. Igual, yo estaba en un lugar de comportamiento, que es una cárcel muy diferente a otras, pero no me siento mal por haberlo hecho. Cuando me dicen 'sucia' por entrar a una cárcel a tener sexo, y sí, prefiero tener sexo con la persona que amaba en ese momento y no con cualquier persona afuera".

Las visitas carcelarias de Mónica Farro a Juan Suris

"Iba por mil cosas, por la compañía, porque lo extrañaba. Igual no es lindo entrar a la cárcel ni que te requisen ni estar con la gente que está ahí", continuó Mónica cuando Ángel le preguntó sobre los motivos de sus visitas.

Además, Mónica Farro reveló que pasaba más de ocho horas dentro de la cárcel y confesó que llegó a sufrir amenazas por parte de otras mujeres de los presos del penal.

"Estaba 8 horas ahí adentro. La parte de las visitas (higiénicas) eran dos horas y por turno, tenías el de la mañana, el mediodía o el de la tarde. Entrabas a un lugar en el que tenías seis piezas, creo, en donde tenés camas pero vos te llevás todo lo tuyo (sábanas, almohadas, etc) y te armás el lugar. Más allá del sexo es un lugar a dónde ibas a estar solo con tu pareja", contó la actriz.

"Al principio fue muy heavy. Tenía que dejar que se me pusieran adelante en la fila, yo mirando al piso, y me cuidaba mucho la gente (que trabajaba ahí) pero yo tampoco lo quería porque después era peor y recibía amenazas", dijo Mónica Farro sobre lo que sucedió durante una de sus últimas visitas.