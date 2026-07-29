Mauro Icardi regresará a Turquía: el fuerte motivo

Mauro Icardi volverá a Turquía a retirar sus pertenencias.

"Mauro Icardi vuelve a Turquía, tiene que ir a buscar sus cosas, sus petates", dijo el panelista cercano a la China Suárez dando a entender el fin definitivo del paso de Icardi por Estambul.

La mamá de Wanda Nara hundió a Mauro Icardi y la China Suárez

Nora Colosimo disparó como nunca antes contra la China Suárez en medio de las polémicas y acusaciones tras el robo a la casa de Wanda en Milán.

En comunicación con BONDI, Nora Colosimo habló por primera vez del vínculo entre Mauro Icardi y la China Suárez, recordando las declaraciones del futbolista sobre la actriz.

“Él mismo me dijo llorando que no la quería porque tenía olor, ¿ahora no tiene más olor?“, lanzó indignada. “La está usando para lastimar a Wanda. Esa mujer fue la que detonó nuestra familia. Para mí es mala palabra”, expresó contundente.

Fue Wanda Nara quien tras el primer encuentro entre Mauro Icardi y la China Suárez en París aseguró que el futbolista le confesó que no pudo intimar por el aroma de la China.