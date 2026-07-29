Mauro Icardi y la China Suárez regresaron a la Argentina tras su viaje a Milán, en medio de un nuevo conflicto con Wanda Nara por los pasaportes de sus hijas. La llegada de Mauro mientras Isabella y Francesca Icardi siguen en Italia sin documentos ni pasaportes, generó gran revuelo y polémica.
Mauro Icardi regresará a Turquía: el fuerte motivo
La explosiva revelación sobre el futuro de Mauro Icardi en medio de su pelea con Wanda Nara. Los detalles
Wanda Nara no dudó en criticar al futbolista, acusándolo de ser padre de hijos ajenos y exigiéndole que salga a buscar trabajo, mientras siguen las dudas y especulaciones sobre su futuro en el fútbol.
En medio de todas estas repercusiones, el periodista Gustavo Méndez reveló que Mauro Icardi volerá a Estambul luego de que trascendieran rumores sobre una supuesta negociación con el Galatasaray.
"Mauro Icardi vuelve a Turquía, tiene que ir a buscar sus cosas, sus petates", dijo el panelista cercano a la China Suárez dando a entender el fin definitivo del paso de Icardi por Estambul.
La mamá de Wanda Nara hundió a Mauro Icardi y la China Suárez
Nora Colosimo disparó como nunca antes contra la China Suárez en medio de las polémicas y acusaciones tras el robo a la casa de Wanda en Milán.
En comunicación con BONDI, Nora Colosimo habló por primera vez del vínculo entre Mauro Icardi y la China Suárez, recordando las declaraciones del futbolista sobre la actriz.
“Él mismo me dijo llorando que no la quería porque tenía olor, ¿ahora no tiene más olor?“, lanzó indignada. “La está usando para lastimar a Wanda. Esa mujer fue la que detonó nuestra familia. Para mí es mala palabra”, expresó contundente.
Fue Wanda Nara quien tras el primer encuentro entre Mauro Icardi y la China Suárez en París aseguró que el futbolista le confesó que no pudo intimar por el aroma de la China.
En pocas palabras
Mauro Icardi regresa a Turquía: El futbolista volverá a Estambul tras su conflicto por los pasaportes de sus hijas y rumores de negociación con Galatasaray.
- Críticas a Icardi: Wanda Nara cuestionó al jugador por dejar a sus hijas sin documentos y le exigió que busque trabajo.
- Nora Colosimo contra China Suárez: La madre de Wanda Nara tildó a la actriz de "mala palabra" y afirmó que está usando a Icardi para lastimar a Wanda.