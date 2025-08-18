Mauro Icardi mostró su lujoso yate por dentro y sorprendió con la capitana en microbikini

mauro icardi yate por dentro

"Mi capitana", escribió Mauro Icardi romántico sumando otra postal a la colección interminable de fotos que tiene junto a la top a bordo de su impactante navío.

La China Suarez mostró su nuevo guardarropa en Estambul: ¿más grande que el de Wanda?

China Suárez sigue explotando las redes sociales mostrando postales de su lujosa vida en Turquía, ahora sin la compañía de sus hijos que regresaron a la Argentina.

Rufina, Amancio y Vicuña viajaron al país sin la compañía de la China Suárez que se quedó junto a Mauro Icardi en Turquía. Desde allí, la top causó sensación con foto desde su nuevo guardarropa.

china suarez vestidor

Con unaselfie frente al espejo luciendo un conjunto de pantalones cargo y remera crop top súper canchero, la China dejó ver su impactante vestidor y estallaron las comparaciones con el de Wanda Nara.

El picante festejo de la China Suárez tras el gol de Mauro Icardi en su primer partido

China Suárez celebró el regreso de Mauro Icardi a las canchas con un posteo de lo más picante. El futbolista jugó su primer partido en el Galatasaray tras la lesión que sufrió y metió un gol a los seis minutos.

Con la cinta de capitán en su brazo, Mauro Icardi se robó todas las miradas y como no podía ser de otra manera, la China Suárez lo alentó desde la tribuna.

Lejos de dejar pasar las críticas que han recibido en los últimos meses, la China Suárez aprovechó el regreso de Mauro Icardi para responderle a los haters y confirmar su amor por todo lo alto.

china suarez gol icardi

"Orgullosa de vos. Quisieron humillarte, hundirte. Acá estás. Te amo con todo mi corazón Mauro Icardi", escribió la China Suárez orgullosa de su novio.