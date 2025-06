mauro icardi china suarez dia del padre.jpg Mauro Icardi decidió no pasar el Día del Padre con sus hijas: ¿con quién estuvo?.

"Me dicen que estuvo almorzando en almacén de la capilla de Carmelo. Una bodega resto", agregó. Además, publicó una imagen captada a lo lejos que donde se ve a Mauro Icardi y la China Suárez.

La desgarradora carta de Mauro Icardi a la justicia: "Soy un padre que llora y se desvive"

Mauro Icardi escribió una carta de puño y letra expresando su angustia ante la imposibilidad de estar con sus hijas con Wanda Nara, Francesca e Isabella.

En el DDM leyeron parte del contenido de la carta donde Mauro Icardi confiesta estar "desgarrado de dolor" y se autodescribe como un padre que llora por estar alejado de sus hijas. “Soy un hombre de 32 años que desde mis 19 prioricé mi rol paternal en la vida. Me desgarré de dolor cuando mis hijas me reprocharon llorando que no estaban conmigo en la celebración del campeonato obtenido por el club Galatasaray, donde ellas se criaron en sus últimos años de vida”, leyó Tatiana Shapiro en el programa de Mariana Fabbiani.

“Hasta acá. Como padre me planto, me pregunto, ¿hasta cuándo y cuánto más debo soportar? Su señoría, mal que le pese, ni usted ni Wanda Nara me van a poder elegir la pareja. No existe causal objetiva, ni existe normativa que lo ampare para que usted me siga obstaculizando el vínculo con mis hijas por estar conmigo mi mujer, como la familia ensamblada en la que siempre se criaron mis hijas. Esto es un escándalo judicial. No existe antecedente jurídico. Ni jurídico, ni jurisprudencial donde un juez le elija o le prohíba el vínculo a un progenitor con su pareja”, continuó leyendo la panelista el escrito del futbolista.

“La historia de cada familia debe trabajarse intramuros. Y es mi responsabilidad y mi tarea como padre poder explicarles a mis hijas los hechos acaecidos en su epigrama familiar. Como deberá hacerlo su madre con la parte que le toca. En un plano íntimo en el cual su señoría no tiene injerencia y a todas luces, se está extralimitando de sus facultades como magistrado obstaculizando el vínculo paterno-filial con mis hijas. Soy un padre que no tiene restricción ni impedimento alguno para estar con ellas. Soy un padre que llora y se desvive por estar con sus hijas hace siete meses y se me ignora de manera deleznable”.